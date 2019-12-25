“إيجيترانس”: 14.5% نمو بإيرادات أول 9 أشهر

قالت عبير لهيطة، رئيس مجلس إدارة إيجيترانس لخدمات النقل المتكامل واللوجيستيات ، إن الشركة تسير بشكل جيد في تنفيذ خطتها المستهدفة العام الحالي لتحقيق إيرادات مُجمعة 245 مليون جنيه، بنمو مُطرد نسبته 14.5% للأشهر التسعة الأولى العام الحالي.

214.7 مليون جنيه إيرادات أول 9 أشهر من 2019

وخلال أول 9 أشهر من 2019 ، سجلت إيرادات النشاط المجمعة لإيجيترانس 214.7 مليون جنيه نتيجة النمو المُطرد في إيرادات قطاعات الأعمال المعتادة للشركة، والنمو الاستثنائي بقطاعات خدمات التخزين والخدمات اللوجستية، إضافة إلى النمو الكبير في أعمال الشركة المصرية لحلول المستودعات التابعة.

ولفتت “لهيطة” إلى مواصلة الشركة تنفيذ خطة متوسطة المدى تركز على إضافة أنشطة تتسم باستمرارية الربحية فى مجال النقل واللوجيستيات، وإطلاق المرحلة الثانية من مشروع النقل البري، واختراق أسواق جديدة، بدعم نظرة متفائلة لقطاع اللوجيستيات فى ضوء الخطط الحكومية.

وقالت إن “ايجيترانس” تواصل تركيزها على زيادة الإيرادات الاجمالية وتحسين مستويات الربحية، وإن ارتفاع النتائج المالية بالأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تؤكد على ذلك عبر الأداء الإيجابي للأنشطة الرئيسية .

وتابعت : “تمكنت إيجيترانس من التقليل بصورة ملحوظة من تأثير التقلبات المرتبطة بالطبيعة الدورية لقطاع أعمال المشروعات على إيراداتها، خاصة مع تحقيق الشركة لنمو كبير في إيرادات المبيعات خاصة في قطاع الأعمال المعتادة”.

وسجلت المصرية لحلول المستودعات -التابعة- قفزة ملحوظة في صافي الربح بعد الضرائب خلال التسعة أشهر من 2019 بنسبة 54.4% إلى 0.457 مليون دولار مقارنة بـ 0.296 مليون دولار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من 2018.