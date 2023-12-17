«إيجيترانس» و«روابط للاستثمار السعودية» تؤسسان شركة للخدمات اللوجستية والنقل

أعلنت شركة إيجيترانس، العاملة في تقديم الخدمات اللوجستية وخدمات النقل المتكاملة، عن اتفاقها مع روابط للاستثمار، السعودية على إنشاء شركة ذات مسئولية محدودة في المملكة، بحيث تكون للشركتين حصة متساوية نسبتها 50% في إجمالي رأس مال الشركة الجديدة، والذي يبلغ 10 ملايين ريال.

وسيتم الانتهاء من تأسيس الشركة الجديدة قبل نهاية الربع الأول من 2024 بإذن الله برأس مال أولّي قدره 500,000 ريال، وفقا لبيان حصلت “المال”على نسخة منه.

يقع المقر الرئيسي للشركة الجديدة في العاصمة الرياض، وسوف تتخصص في تقديم الخدمات اللوجستية وخدمات النقل المتكاملة استنادًا للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها ايجيترانس في مجال لوجستيات قطاعي البترول والغاز ومشروعات الطاقة المتجددة.

وتستهدف هذه الخطوة الاستراتيجية قيام الشركة الناشئة بتقديم خدماتها المتعددة لمشروعات الطاقة المتجددة العملاقة التي من المقرر إقامتها في السعودية خلال عام 2025 في إطار رؤية المملكة 2030، إضافة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية، خاصة مع نمو مبادرات ومشروعات الطاقة المتجددة بالمنطقة.

وتستفيد الشركة الجديدة من التنوع التجاري وقاعدة الأصول والشراكات الدولية ومحفظة الأراضي الكبيرة التي تتمتع بها شركة روابط للاستثمار في السعودية، والتي تسعى لتوسيع عملياتها وتحسين قدراتها اللوجستية في البلاد.

قالت المهندسة عبير لهيطة، الرئيس التنفيذي لشركة ايجيترانس: أن ايجيترانس تطبق منذ فترة طويلة منهجًا استراتيجيًا للتوسع السوقي، بهدف استغلال فرص النمو المتاحة ليس فقط في السوق المصري ولكن على نطاق إقليمي ودولي.

وأشارت الى أنه تم تنفيذ هذا المنهج الاستراتيجي العديد من المبادرات الهامة التي كان آخرها استحواذنا على شركة نوسكو، التي تعد واحدة من كبرى شركات النقل في مصر، وهو ما يبرز التزامنا بالنمو والتوسع داخليًا وخارجيًا.

ولفتت الى أن التعاون مع شركة روابط للاستثمار، يستهدف تأسيس شركة رائدة في المملكة تتخصص في تقديم الخدمات والحلول اللوجستية لمزارع الرياح وحلول النقل المتخصص الأخرى، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية هامة، وإنّ هذا التعاون، الذي يستند الأهداف المشتركة، يسعى لاستغلال إمكانيات السوق السعودي الصاعد بقوة، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر سوق إقليمي واعد لمقدمي الخدمات اللوجستية في المنطقة.

وتابعت : يشير المحللون إلى أن القيمة الإجمالية للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في البلاد تصل إلى 240 مليار دولار، مع وجود سوق يصل حجمه إلى 1.8 مليار دولار للشركات المتخصصة في الخدمات اللوجستية. في الوقت نفسه، يشهد قطاع اللوجستيات في المملكة إمكانات نمو كبيرة نتيجة التنوع الاقتصادي في البلاد، وزيادة الأنشطة التجارية، ونمو مشروعات البنية التحتية العملاقة، والمبادرات الحكومية التي تجعل من السعودية مركزًا إقليميًا للوجستيات يتمتع بقدرات هائلة”.

وأوضح المهندس منصور المبطي، الرئيس التنفيذي لشركة روابط للاستثمار، ان شركته “تهتم بالإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها السوق السعودي الصاعد بقوة، ولهذا نتطلع لنتائج هذه الشراكة الاستراتيجية الهامة مع شركة ايجيترانس.

وذكر أن الرؤية الاستراتيجية للشركة تتوافق مع هذه المرحلة التحوّلية الهامة في تاريخ المملكة والتي تعكس نقلة متكاملة وغير مسبوقة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. ولذلك نسعى للاستفادة من الأصول الممتازة والمتنوعة لشركتنا في تأسيس إمكانيات لوجستية متقدمة بالسوق السعودي، من أجل ترسيخ مكانتنا وقدراتنا السوقية المتميزة.

تجدر الإشارة أن الشركة الجديدة تستند بصورة استراتيجية للمكانة السوقية الريادية التي تتمتع بها ايجيترانس في سوق اللوجستيات المصري على مدى 50 عامًا، من خلال ما تقدمه من خدمات النقل والخدمات اللوجستية وإدارة المشروعات. وبفضل مكانتها الراسخة في هذا القطاع، وخبراتها الواسعة والمتنوعة به، تتمتع ايجيترانس بمكانة فريدة تتيح لها توسيع قدراتها التشغيلية وهيكل أصولها التشغيلية القوي، عن طريق تواجدها في السوق السعودي للمرة الأولى.