«إيجيترانس» لخدمات النقل تفصح عن بيع مساهم 530 ألف سهم من حصته

أفصحت شركة المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس” عن قيام المساهم محمد شرف عمر ببيع 530 ألف سهم من حصته بالشركة، بقيمة إجمالية قدرها مليون جنيه تقريبًا.

وأظهر إفصاح المساهم المرسل للبورصة المصرية الأربعاء انخفاض حصته فى إيجيترانس بعد تلك العملية من 15% إلى 14.6% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 2.30 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، لم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأي مجموعة مرتبطة في الشركة (أفراد أو كيانات).

مساهم في إيجيترانس باع 2.9 مليون سهم في يوليو بقيمة 4.7 مليون جنيه

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وأظهر إفصاح مشابه في 19 يوليو الماضى قيام المساهم عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب ببيع 2.9 مليون سهم من حصته بالشركة بقيمة إجمالية قدرها 4.7 مليون جنيه تقريبًا لتنخفض حصته آنذاك من 2.9% إلى 1.1% تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 1.6جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة أرازان لتداول الأوراق المالية، وأظر الإفصاح ارتباط المساهم بمجموعة من الأطراف المساهمة تستحوذ على 9.7% من إجمالى أسهم الشركة.

كما كشف إفصاح آخر في 26 مايو الماضى قيام المساهم محمد حسنى إسماعيل ببيع 2.5 مليون سهم حصته بالشركة بقيمة إجمالية قدرها 4.8 مليون جنيه لتنخفض حصته من 5.44% إلى 3.84% تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 1.92جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز للأوراق المالية، لم يُظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى مجموعة مرتبطة بالشركة (أفراد أو كيانات).

وأقرّت الشركة تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها، خلال شهر أبريل الماضى، وبدأ التداول على أسهم الشركة بعد التجزئة اعتبارًا من الأربعاء 27 أبريل.

وجرت التجزئة من 5 جنيهات للسهم إلى جنيه للسهم، ليصبح رأسمال الشركة المصدر 15 مليون جنيه، موزعًا على 156 مليون سهم بدلًا من 31.21 مليون سهم (قبل التجزئة).

بنك الاستثمار القومي المساهم الأكبر فى إيجيترانس بنسبة 25%

أسست شركة ايجيترانس عام 1973، ويبلغ رأسمالها 156.06 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين بنك الاستثمار القومى الذى يستحوذ على (25.2%) من الأسهم.

كما يستحوذ مساهمون أفراد على حصص أخرى، من أبرزهم محمد أشرف عمر بنسبة 20.5%، تارجيت للاستثمارالعقارى بنسبة 11.39%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لإفصاح هيكل ملكية بتاريخ 19 يوليو الماضى.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية مجمعة للشركة عن ارتفاع صافى أرباحها إلى 18 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي 2021 مقارنة بنحو 13 مليون جنيه خلال العام السابق 2022.

وتلقّت الشركة، خلال الشهور الأولى من العام الماضى، عرض استحواذ من شركة بارادايم لوجستكس ليمتد ( لم يكتمل)، كما تلقّت عرضًا آخر من شركة حسن علام القابضة لم يكتمل أيضا لاختلافات حول السعر.

إيجيترانس تجرى مفاوضات للاستحواذ على «نوسكو» لخدمات النقل وأعالى البحار

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وأعلنت إيجيترانس في 5 أكتوبر الجاري دخولها فى مفاوضات مبدئية للاستحواذ على شركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار “نوسكو” بطريقة مبادلة الأسهم ضمن خيارات أخرى.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة ساعتها ، إن هذه المفاوضات تنطلق من أرضية التكامل الاستراتيجي بين أعمال الشركتين، بما يعزز من مستوى التنافسية فى مجال النقل واللوجيستيات بالمشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها.

ويجرى التفاوض بين الشركتين فى الوقت الحالى على الطرق الأنسب لتنفيذ الاستحواذ، بما فى ذلك الأسهم طريقة الأسهم المبادلة بعد دراسة القيمة العادلة للسهمين، وانتهاء أعمال الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقات اللازمة.

وكلف مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة 4 أكتوبر الحالي تعيين مكتب زكي هاشم وشركاوه للمحاماة والاستشارات القانونية، كمستشار قانوني للصفقة.

وفوض المجلس عبير لهيطة العضو المنتدب فى اختيار مستشار مالي مستقل من المسجلين بجداول الرقابة المالية، لدراسة القيمة العادلة لسهم إيجيترانس ونوسكو.