«إيجيترانس» تُعلن تعيين ثلاثة أعضاء مستقلين جدد بمجلس الإدارة

أعلنت إيجيترانس، الشركة المصرية الرائدة في تقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية، عن تعيين ثلاثة أعضاء مستقلين جدد بمجلس إدارتها بدءًا من أمس الثلاثاء، حيث انضم لعضوية مجلس الإدارة السادة محمد خضير، المؤسس والشريك الإداري لشركة خضير وشركاه، وسامر الوزيري، المستشار المالي لمجلس إدارة شركة راية القابضة، ومحمد عكاشة، شريك مؤسس وعضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فوري مصر.

ومع انطلاق خطة الشركة على مدار الفترة من 2020 إلى 2024 استناداً إلى التوجهات الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها إيجيترانس لتلك الفترة، فإنّ انضمام هؤلاء الأعضاء بما يتمتعون به من خبرات ومعرفة واسعة في مجالي التخطيط الاستراتيجي وتنمية الأعمال والتطوير التكنولوجي بالشركة، سيصبح عاملاً رئيسياً في دعم ومساندة استراتيجية الشركة وعملياتها التشغيلية خلال الفترة القادمة.

وتعليقاً على انضمام الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة صرحت عبير لهيطة – رئيس مجلس إدارة إيجيترانس: أن محمد عكاشه ومحمد خضير وسامر الوزيري أعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة يتمتعون بخبرة اسعة، سيعمل بكل تأكيد على دعم عملياتنا التشغيلية.

كما سيساعد استراتيجية الشركة في اجراء التعديلات اللازمة بحيث تصبح أكثر كفاءة ومرونة يوماً بعد يوم لنتمكن من والتكيف والنمو لمقابلة احتياجات ومتطلبات السوق وضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة لخدماتنا.

محمد عكاشه هو الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لشركة فوري مصر. وعلى مدار مسيرته المهنية التي تمتد على مدار عقدين كاملين، شغل عكاشه عدداً من المناصب التجارية والإدارية الرفيعة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سبق له شغل مناصب أساسية في شركتي راية وفودافون.

أما سامر الوزيري فيشغل حالياً منصب المستشار المالي لمجلس إدارة راية القابضة. قبل ذلك، شغل الوزيري منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركتي راية فوود وراية لتجارة الأغذية، وقد سبق ذلك شغله لمنصب كل من راية القابضة لمدة أكثر من 10 سنوات وقبل ذلك رئيس القطاع المالي في جلاكسو سميثكلاين.

ويشغل محمد خضير منصب الشريك المنتدب في مكتب خضير وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية. يُعد خضير من الشخصيات المرموقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يتمتع بسجل حافل من الإنجازات في مجال الاستشارات القانونية للمستثمرين، كما أدار صفقات مالية ضخمة تخطت قيمتها 50 مليار دولار.

وقبل مشاركته في تأسيس ورئاسة مكتبه الخاص “خضير وشركاه”، شغل محمد خضير منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، كما لعب دوراً محورياً في صياغة قانون الاستثمار الجديد خلال فترة رئاسته للهيئة. كان محمد خضير شريكاً أيضاً في واحد من أكبر مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في الشرق الأوسط، كما أدار مكتبين رئيسيين لهذه المؤسسة بالمنطقة، وأشرف على توسعها في المنطقة، بما في ذلك تأسيس مكتب لها في مصر.

هذا وسيحل الأعضاء الثلاثة الجدد محل (حسن عطا، وهجة بدران، وعمرو قيس) الذين تركوا مناصبهم كأعضاء في مجلس إدارة إيجيترانس ابتداء من 31 مارس 2020 بعد سنوات طويلة من عملهم المتفاني من أجل تنمية وازدهار الشركة.

وتضيف لهيطه: “يمثل ما قدمه حسن عطا ومهجة بدران وعمرو قيس في خدمة الشركة مجتمعين أكثر من الزمان، حيث استفادت الشركة من عقدين من الزمن وقد استفادت الشركة بشكل كبير من خبرة وحكمة هؤلاء الأعضاء المتميزين في مجلس إدارة الشركة.

لقد لعب الأعضاء الثلاثة دوراً رئيسياً في مساعدة إيجيترانس في الوصول لوضعها الحالي من حيث الاستقرار والنمو، ولهذا نتقدم إليهم بجزيل الشكر والامتنان لدعمهم لنا خلال تلك الفترة الهامة من مسيرتنا”