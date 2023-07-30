«إيجيترانس» تُطلق شركة تابعة فى «حلول السيارات» العام المقبل

كشفت المهندسة عبير لهيطة، العضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة “إيجيترانس” أن الأخيرة تخطط لإطلاق تابعتها “إيجيترانس لحلول السيارات” نهاية العام الحالى، أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير، إضافة إلى دراسة فرص استثمارية أخرى.

وأضافت أن ذلك يأتى فى إطار الخطة الاستثمارية لـ”إيجيترانس” للعام الحالى والتى تركز فيها الشركة على “إيجيترانس لحلول السيارات” التى أعلنت بدء الاستثمار فيها العام الماضى، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا إنشاء المخزن الخاص بالأخيرة فى العين السخنة، وأن هناك استثمارات أخرى تحت الدراسة فى نفس المجالات التى تعمل بها الشركة حاليا.

وأكدت “لهيطة” أن تحرير سعر الصرف خدم “حلول السيارات” من حيث قيمة رأس المال التى كانت موضوعة سابقا بقيمة 200 ألف دولار، وأنه لم يتم إعادة النظر فى دراسة الجدوى الخاصة بالشركة مع ارتفاع قيمة الدولار.

وأوضحت أن طرح شركات تابعة فى البورصة، قد يكون خيارا مطروحا مستقبلا، ولكن ليس فى الوقت الحالى نظرا للتركيز حاليا على إستراتيجية التحول والنمو، وإتمام صفقة الاستحواذ على “نوسكو” والدمج بين الجانبين، وتحقيق أقصى استفادة للنشاط من الصفقة وهو ما ستركز عليه “إيجيترانس” خلال الـ 12 شهرا المقبلة.

وأعلنت شركة “إيجيترانس” فى أبريل الماضى موافقة مجلس الإدارة على تنفيذ الاستحواذ على %99.9 من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار (نوسكو) والتى تعد من الشركات الرائدة فى مجال النقل وخصوصا النقل البرى والنقل المتخصص للمشروعات الضخمة، وذلك بعد دراسة مفصلة لمعطيات صفقة الاستحواذ والتأكد من النتائج المرتقبة من هذا التعاون المثمر وأنه يتماشى مع أنشطة وإستراتيجية وأعمال شركة “إيجيترانس”.

وأضافت الشركة أنه سيتم تنفيذ الصفقة عن طريق سداد مقابل تلك الأسهم بمبادلة واحد سهم من أسهم رأسمال شركة إيجيترانس مقابل 0.0447 سهم من أسهم رأسمال شركة “نوسكو” وزيادة رأس مال “إيجيترانس” إلى حوالى 224.9 مليون جنيه، علما بأن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على تنفيذ استحواذ إيجيترانس بنسبة %99.9 من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار (نوسكو) بالقيمة العادلة للسهم الواحد المعد من المستشار المالى المستقل آرتشر للاستشارات المالية، والذى يقدر بمبلغ 58.033 جم للسهم الواحد لشركة “نوسكو” وتحديد القيمة العادلة للسهم الواحد لإيجيترانس بمبلغ 2.594 جنيه.

على صعيد التحول التكنولوجى، قالت “لهيطه” إنها تتعاون مع “نوسكو” حاليا للاستعانة بالتكنولوجيا فى تشغيل أسطول النقل الخاص بها، وإنه بحلول عام 2024 سيتم إطلاق هذا النظام الجديد.

وكشفت أن “إيجيترانس” نجحت فى إضافة 40 عميلا جديدا منذ بداية العام الحالى من شركات فى قطاعات مختلفة، وذلك نتيجة التركيز على تحسين المبيعات، لافتة إلى أن ذلك يشكل دعما لنشاط الشركة فى ظل ما يواجه السوق نتيجة تأثر نشاط المستوردين.

ولفتت إلى أن الشركة بدأت بالدخول فى قطاعات جديدة شملت الأغذية الطازجة، والبترول والغاز، إضافة إلى الأنشطة المعتاد العمل فيها وتشمل السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والسلع المعمرة، والمجال الصناعى.

وحول صفقة الاستحواذ على شركة “نوسكو” قالت “لهيطه” إن عملية الاستحواذ اقتربت من الانتهاء منها بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على إتمام الصفقة، وأن الفترة المقبلة ستشهد استيفاء الإجراءات القانونية، فضلا عن تحقيق تعاون قوى بين الجانبين على صعيد العمليات، والمشروعات المنفذة.

وحققت “إيجيترانس” فى الربع الأول من العام الحالى، قفزة نسبتها %80 فى صافى الربح، وهو ما أرجعته “لهيطه” إلى إستراتيجية خمسية شاملة للتطوير أطلقتها الشركة فى نهاية 2020، بدأت فى جنى ثمارها عام 2022 بشكل واضح، وانعكست على نتائج الأشهر الثلاثة الأولى من 2023.

وأوضحت أن الإستراتيجية ارتكزت على عدة محاور فى مقدمتها تحقيق التميز فى العمليات التشغيلية، عبر التركيز على إرضاء العملاء، والكفاءة فى الإنفاق، وتوسعة قاعدة العملاء وضم شريحة أكبر من خلال زيادة عدد الخدمات المقدمة وتنميتها خاصة تلك التى تدر عوائد دولارية، والتوسع فى الأسواق التى تعمل بها الشركة، وإعادة الهيكلة الإدارية، وزيادة النمو.

وسجل صافى ربح “إيجيترانس” بالربع الأول من العام الحالى 25.63 مليون جنيه، مقابل 14.26 مليون أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بنمو سنوى %80.