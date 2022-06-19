«إيجيترانس» توقع عقد خدمات لوجستية بقيمة إجمالية 26 مليون جنيه

أفصحت شركة المصرية لخدمات النقل إيجيترانس اليوم الأحد عن توقيع عقد خدمات لوجستية مع شركة (kuehne nagel ltd)، بقيمة إجمالية قدرها 26 مليون جنيه.

وقالت إيجيترانس فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن هذا العقد يختص بنقل 70 برج إلى مزرعة رياح بداية من شهر يوليو القادم ولمدة ستة أشهر.

وتعمل الشركة في مجال خدمات النقل، وتضم شركتين تابعتين، هما: «إيتال» العاملة فى نقل ورفع الطرود، ذات الأبعاد الكبيرة والثقيلة،و «إيه دى إس» المتخصصة فى تنظيف وإصلاح حاويات نقل البضائع السائلة.

كما تساهم بنسبة 30% في شركة «ويلهلمسين» لخدمات السفن، و30% في «سكان آرابيا» للتوكيلات الملاحية،وتدرس في الوقت الحالي إعادة هيكلة شركاتها.

إيجيترانس تؤسس شركة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برأسمال 200 ألف دولار

ووافقت إيجيترانس فى أكتوبر الماضى على إنشاء شركة تابعة جديدة تحت اسم “شركة ايجيترانس للحلول اللوجستية” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برأسمال مصدر 200 ألف دولار.

وقرر مجلس إدارة الشركة فى 14 أكتوبر الماضى عدم الاستمرار في نظر العرض المقدم من شركة حسن علام يوتيليتيز هولدنج بي في، لتعذر الوصول إلى اتفاق على سعر عادل لتنفيذ الصفقة حفاظا على حقوق المساهمين وقيمة الشركة.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إنها ستستمر فى تنفيذ خطتها التوسعية والانفتاح على كافة الفرص الاستثمارية التي تمكن من تحقيق خطتها المستقبلية الطموح.

كانت شركة” اتش ايه يوتيليتيز هولدنج الهولندية قد تقدمت في مارس 2021، بعرض استحواذ مبدئي على ايجيترانس، على أن يكون مقابل البيع تكوين مديونية لصالح الشركة الهولندية يتم سدادها عن طريق إصدار أسهم إضافية في ايجيترانس.

وقدرت إتش إيه يوتيليتيز، القيمة المبدئية المتوقعة لشركة ايجيترانس آنذاك في حدود تتراوح بين 12 إلى 13 جنيها للسهم بإجمالي فيمة سوقية في حدود 375 مليون جنيه إلى 405 ملايين جنيه.

وبينما جرى تقدير القيمة المتوقعة للشركة الهولندية في حدود 680 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه على أساس 1.63 مرة إلى 1.9 مرة كحد أدنى للقيمة النسبية للشركة الهولندية مقابل شركة ايجيترانس.

وتعمل الشركة الهولندية فى مجال مشروعات البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها، لا سيما مشروعات الطاقة المتجددة، وكان من المقرر الاستحواذ على الشركة المصرية لخدمات النقل فى إطار خطة أوسع لوضع آلية لتكامل أنشطة الشركتين على المستوى المحلى والإقليمى.

خريطة أكبر المساهمين المالكين فوق 5% من الأسهم حتى شهر أبريل

تأسست شركة إيجيترانس عام 1973، ويبلغ رأسمالها 156.06 مليون جنيه،ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين بنك الاستثمار القومى الذى يستحوذ على (25.2%) من الأسهم.

كما يستحوذ مساهمون أفراد على حصص أخرى، من أبرزهم محمد أشرف عمر بنسبة 20.5%، رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل (5.16%).

كما يستحوذ محمد إسماعيل حسنى على (8.3%) بعد العملية الأخيرة، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر إفصاح هيكل ملكية بتاريخ 12 أبريل الماضي.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للشركة عن ارتفاع صافى أرباحها إلى 18 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي 2021 مقارنة بنحو 13 مليون جنيه خلال العام السابق 2022.