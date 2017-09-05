إيجيترانس توضح تفاصيل التخارج الأخير

منى عبدالباري قالت المهندسة، عبير لهيطة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل "إيجيترانس"، إن أعمال الشركة لم تتأثر بتخارج ورثة المرحوم حسام لهيطة – رئيس مجلس الإدارة السابق- من الشركة الأسبوع الماضي. وأوضحت لهيطة في تصريحات لـ "المال" إن حصة المساهمين المتخارجين غير مؤثرة في أعمال ال

منى عبدالباري

قالت المهندسة، عبير لهيطة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس”، إن أعمال الشركة لم تتأثر بتخارج ورثة المرحوم حسام لهيطة – رئيس مجلس الإدارة السابق- من الشركة الأسبوع الماضي.

وأوضحت لهيطة في تصريحات لـ “المال” إن حصة المساهمين المتخارجين غير مؤثرة في أعمال الشركة، نظرا لضآلة نسبتها البالغة 5% فقط من أسهم رأس مال الشركة، موزعة كالآتي؛ 1.59% أحمد حسام وائل لهيطة ، و 1.59% وائل حسام وائل لهيطة 1.59%، و 1.59% عبدالرحمن حسام 1.59%، ووالدتهم غادة عوض صالح بنسبة 0.68%.

ولفتت إلى أن الحصة المذكورة تم بيعها لأفراد عاديين بالسوق، نافية أن تكون عملية البيع تمت إلى كيان بعينه .

ويبلغ رأسمال «إيجيترانس» نحو 156 مليون جنيه، موزعة على 31 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 5 جنيهات، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بعد تخارج ورثة حسام لهيطة بين عدة مساهمين، أبرزهم بنك الاستثمار القومى بحصة 25.25 %، عائلة لهيطة بنحو 12%.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة عن فترة النصف الأول من العام الحالي ارتفاع أرباحها لتسجل 61.6 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 21.2 مليون جنيه، بالفترة المماثلة من 2016، وبنمو قدره 190%..

وكانت لهيطة توقعت في حوار سابق لها مع المال أن يتجاوز صافى ربح العام الحالى، المستويات المستهدفة سابقا عند 18 مليون جنيه لتقترب من مستوى الأرباح المحققة فى العام السابق 2016 والذى شهد طفرة غير مسبوقة فى نتائج الشركة المستقلة، إذ حققت 43 مليون جنيه صافى ربح.

وأرجعت المهندسة عبير لهيطة رئيس مجلس إدارة «إيجيترانس»، الزيادة المتوقعة إلى مواصلة الشركة أعمالها بالمشروعات التى تشارك فى تنفيذها عبر توليد الطاقة الكهربائية منذ العام الماضى، والأرباح المتوقعة من مشروع النقل البرى، وتلك الناتجة عن تعاقد جديد مع شركة النصر للكيماويات الوسيطة، وتحسن أعمال الشركة المعتادة، وتابعتها «إيتال».

وتستحوذ إيجيترانس على حصة سوقية نسبتها 60 % من سوق نقل المشروعات، ويرتكز نشاط إيجيترانس على عمليات تقديم الخدمات اللوجيستية للمشروعات، وعمليات النقل، والتخزين، إذ تمتلك عدة مخازن بالموانئ المختلفة من بينها مخزن بميناء الأدبية بالسويس، وآخر فى المنطقة الحرة ببورسعيد، وآخر بالمنطقة الصناعية بمرغم بمحافظة الاسكندرية.

وأغلق سهم “ايجيترانس” تداولات اليوم الثلاثاءـ أول جلسة تداول بعد عيد الاضحى عند مستوى 10.19 جنيه، بتداولات إجمالية 3.24 مليون جنيه.