«إيجيترانس» تقر تنفيذ صفقة الاستحواذ على شركة نوسكو

اعتمدت اليوم ” الأحد ” الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لخدمات النقل – إيجيترانس، تنفيذ استحواذ الشركة على نسبة 99.9% من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار (نوسكو ) والذي كان من أهم بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وتم مناقشة تفاصيل الصفقة خلال اجتماع الجمعية التي انعقدت منذ قليل، حيث تم إقرار الاجراءات التي قام بها مجلس الادارة بشأن تنفيذ صفقة استحواذ الشركة على عدد 2.9 مليون سهم والتي تمثل 99.9% من أسهم رأس مال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار ” نوسكو ” بالقيمة العادلة وسداد مقابل تلك الاسهر عن طريق مبادلة تلك الأسهم المستحوذ عليهم بعدد 67 مليون سهر من أسهم شركة إيجيترانس عن طريق زيادة رأس مال الاخيرة بالقيمة العادلة.

كما تمت الموافقة على اعتماد القيمة العادلة الخاصة بالشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ” إيجيترانس ” وفقا للدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة، بالاضافة الى الموافقة على اعتماد القيمة العادلة الخاصة بالشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار (نوسكو) وفقا للدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة.

كما تم الموافقة على مقابل تلك الأسهم بمبادلة واحد سهم من أسهم رأسمال شركة إيجيترانس مقابل عدد 0,0447 سهم من أسهم رأسمال شركة نوسكو، وزيادة رأسمال إيجيترانس إلى نحو 224,9 مليون جنيه، بالقيمة العادلة البالغ قدرها 2.594 للسهم الواحد وفقا للتقرير المؤرخ خلال فبراير الماضي، بالقيمة العادلة للسهم الواحد مع تخصيص 67 مليون من أسهم الزيادة لمساهمي الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار (نوسكو) وتخصيص عدد 1.77 مليون سهم من أسهم الزيادة لبنك الاستثمار القومي عن طريق زيادة نقدية.

كان قد أوضح محمد جمال محرم، رئيس مجلس إدارة إيجيترانس، في بيان له مؤخرا، أن مجلس إدارة إيجيترانس قرر بدء الخطوات القانونية بعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة لمناقشة بنود الصفقة والحصول على الموافقة النهائية بشأن آليات تنفيذ الصفقة.

وقال إنه في حالة قبول صفقة الاستحواذ من قبل مساهمي إيجيترانس، سيتم تنفيذ الصفقة عن طريق سداد مقابل تلك الأسهم بمبادلة واحد سهم من أسهم رأسمال شركة إيجيترانس مقابل عدد 0,0447 سهم من أسهم رأسمال شركة نوسكو، وزيادة رأسمال إيجيترانس إلى نحو 224,9 مليون جنيه.

وأشار إلى أن قرار الموافقة على تنفيذ استحواذ إيجيترانس بنسبة 99.9% من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار (نوسكو) بالقيمة العادلة للسهم الواحد المعد من المستشار المالي المستقل آرتشر للاستشارات المالية، والذي يقدر بمبلغ 58,033 جم للسهم الواحد لشركة نوسكو، وتحديد القيمة العادلة للسهم الواحد لإيجيترانس بمبلغ 2,594 جنيه.

وبدوره، صرح مازن نديم، رئيس مجلس إدارة شركة نوسكو، بأن تلك الصفقة ستجلب العديد من التطورات لكلا الطرفين وستقوم بالإسراع من خطط التوسع والتطور للشركتين.

وبحسب البيان، تتضمن هذه الصفقة استحواذ إيجيترانس على عدد 2,999,971 سهماً التي تمثل نسبة 99.9% من أسهم شركة نوسكو، على أن يتم سداد مقابل تلك الأسهم عن طريق مبادلة تلك الأسهم المستحوذ عليهم بعدد 67,112,933 من أسهم رأسمال شركة إيجيترانس عن طريق زيادة رأسمال شركة إيجيترانس بالقيمة العادلة البالغ قدرها 2,594 جم للسهم الواحد، مع تخصيص عدد 67,112,933 من أسهم الزيادة للسادة مساهمي شركة نوسكو.

وكانت قد أشارت المهندسة عبير لهيطه، العضو المنتدب لشركة إيجيترانس، أن الاستحواذ على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار “ نوسكو ” يأتي في الوقت الذي يعاني فيه قطاع النقل من عددا من التحديات أهمها تراجع الطلب على النقل البحري عالميًّا خلال الأشهر الأخيرة، بعد دخول العديد من السفن الجديدة والعملاقة إلى السوق الملاحية.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في ضؤ تعزيز مكانة وموقع إيجيترانس في قطاع النقل البري ولوجيستيات المشروعات، كما أن القرار جاء بعد دراسة مفصلة لمعطيات صفقة الاستحواذ والتأكد من النتائج المرتقبة من هذا التعاون المثمر، كما يتماشى مع أنشطة واستراتيجية وأعمال شركة ايجيترانس.

وأوضحت، أن هذا تلك الصفقة تخدم استراتيجية ايجيترانس في التوسع والنمو، نتيجة لتكامل الخبرات والإمكانيات بين الشركتين، خاصة في مجال لوجستيات المشروعات الضخمة والنقل البري بما يحافظ على المركز الريادي لكلا الشركتين ويبني عليه داخل قطاع النقل والخدمات اللوجستية ويقوي من الفريق الإداري والتنفيذي للمجموعة.

وأضافت: نسعى إلى استغلال مميزات شركة نوسكو وخاصة من خلال أسطولها البري وخبراتها العملية لتحقيق أقصى درجة من النمو التشغيلي واكتساب المزيد من الفرص والدخول في أعمال ومشروعات لوجستية أكبر، بالإضافة إلى التوسع جغرافيًا وتشغيليًا في كل من السوق المحلية والإقليمية والعالمية.