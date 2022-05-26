«إيجيترانس» تفصح عن بيع مساهم حصة أسهم بقيمة 4.8 مليون جنيه

أفصحت شركة المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس” عن قيام المساهم محمد حسنى إسماعيل ببيع 2.5 مليون سهم حصته بالشركة بقيمة إجمالية قدرها 4.8 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت “إيجيترانس” في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد تلك العملية من 5.44% إلى 3.84% تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 1.92جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز للأوراق المالية، لم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى مجموعة مرتبطة بالشركة (أفراد أو كيانات).

إيجيترانس: محمد حسنى باع 2.5 مليون سهم منذ عشرة أيام

البورصة المصرية

وأفصحت الشركة (17 مايو) عن قيام نفس المساهم محمد إسماعيل حسني ببيع 2.6 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية قدرها 4.7 مليون جنيه لتنخفض حصته من 10.1% إلى 8.3% تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 1.8 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأية أطراف أخرى مساهِمة (أفراد أو كيانات).

كما أعلنت فى 17 أبريل الماضى، عن قيام نفس المساهم أيضا بشراء 202 ألف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية قدرها 1.4 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 7.18 جنيه (قبل تجزئة أسهم لاحقة)، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وارتفعت حصته آنذاك من 9.86% إلى 10.5% تقريبًا.

تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركة من 5 إلى 1 جنيه اعتبارًا من 27 أبريل

وأقرّت الشركة تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها خلال شهر أبريل الماضى، وبدأ التداول على أسهم الشركة بعد التجزئة اعتبارًا من الأربعاء 27 أبريل.

وجرت التجزئة من 5 جنيهات للسهم إلى جنيه للسهم، ليصبح رأسمال الشركة المصدر 15 مليون جنيه، موزعًا على 156 مليون سهم بدلًا من 31.21 مليون سهم (قبل التجزئة).

وأفصحت الشركة، فى 17 نوفمبر الماضي، عن قيام نفس المساهم محمد إسماعيل حسنى بشراء 17 ألف سهم تقريبًا بقيمة إجمالية قدرها 182 ألف جنيه، لترتفع حصته آنذاك من 9.9% إلى 10% تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 10.75 جنيه (قبل تجزئة الأسهم)، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

كما أفصحت الشركة، فى 12 أكتوبر 2020، عن قيام نفس المساهم محمد إسماعيل حسنى بشراء 70 ألف سهم تقريبًا لترتفع حصته إلى أكثر من 5%.

وقالت إيجيترانس، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن المساهم المذكور اشترى تلك الأسهم بقيمة إجمالية 737 ألف جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 10.52 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وارتفعت حصته بعد تلك العملية من 4.87% إلى 5.095% من إجمالي الأسهم.

خريطة أكبر المساهمين المالكين فوق 5% من الأسهم حتى شهر أبريل

وتأسست شركة إيجيترانس عام 1973، ويبلغ رأسمالها 156.06 مليون جنيه،ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين بنك الاستثمار القومى الذى يستحوذ على (25.2%) من الأسهم.

كما يستحوذ مساهمون أفراد على حصص أخرى، من أبرزهم محمد أشرف عمر بنسبة 20.5%، رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل (5.16%).

كما يستحوذ محمد إسماعيل حسنى على (8.3%) بعد العملية الأخيرة، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر إفصاح هيكل ملكية بتاريخ 12 أبريل الماضي.

وتضم “إيجيترانس” لخدمات النقل شركتين تابعتين، هما: «إيتال» العاملة فى نقل ورفع الطرود، ذات الأبعاد الكبيرة والثقيلة.

كما تمتلك «إيه دى إس» المتخصصة فى تنظيف وإصلاح حاويات نقل البضائع السائلة، إضافة إلى مساهمتها بنسبة 30% فى شركة «ويلهلمسين» لخدمات السفن، و30% في «سكان آرابيا» للتوكيلات الملاحية.

وتلقّت الشركة، خلال الشهور الأولى من العام الماضى، عرض استحواذ من شركة بارادايم لوجستكس ليمتد، إلا أنه لم يكتمل، كما تلقّت عرضًا آخر من شركة حسن علام القابضة.

وأظهر أحدث نتائج أعمال مجمعة للشركة عن ارتفاع صافى أرباحها إلى 18 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهي 2021، مقارنة مع نحو 13 مليونا خلال العام السابق .