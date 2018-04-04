إيجيترانس تستهدف 230 مليون جنيه إيرادات مجمعة العام الحالي

الشركة تستهدف صافي إيرادات 48.5 مليون جنيه صافي أرباحمنى عبدالباريكشفت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة"إيجيترانس" المهندسة عبير لهيطة عن استهداف الشركة إيرادات مجمعة قيمتها 230 مليون جنيه، و صافي أرباح مجمعة بقيمة 48.5 مليون جنيه العام الحالي، .وقالت لهيطة خلال مؤتمر صحف

الشركة تستهدف صافي إيرادات 48.5 مليون جنيه صافي أرباح





منى عبدالباري

كشفت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة”إيجيترانس” المهندسة عبير لهيطة عن استهداف الشركة إيرادات مجمعة قيمتها 230 مليون جنيه، و صافي أرباح مجمعة بقيمة 48.5 مليون جنيه العام الحالي، .

وقالت لهيطة خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة لعرض نتائجها المالية عن العام المالي الماضي، ومستهدفاتها لعام 2018، إن الشركة تستهدف أيضا أرباحا مستقلة قيمتها 33.5 مليون جنيه العام المقبل، والحفاظ على حصتها السوقية البالغة نحو 60%.

وكانت “إيجيترانس” حققت صافي نموا في إيراداتها المجمعة بواقع 64% العام الماضي لتسجل 352 مليون جنيه، وصافي أرباح قيمته 77.3 مليون جنيه العام الماضي، بنسبة نمو 32% مقارنة بعام 2016، وأرجعت لهيطة الانخفاض المتوقع للعام الحالي إلى وتيرة الهدوء التي سيشهدها العام الحالي مع انتهاء الشركة من تنفيذ النسبة الأكبر من المشروعات المتعاقد عليها في العام 2016.



