«إيجيترانس» تدرس المنافسة على إدارة نقل البضائع عبر السكك الحديدية

كشفت المهندسة عبير لهيطة، رئيس الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة، أن شركتها تدرس المنافسة على مشروع إدارة وتشغيل عمليات نقل البضائع بالهيئة العامة للسكك الحديدية، بعد إجراء وزارة النقل عددا من جلسات التشاور حول المشروع قبل طرحه رسميا على الشركات المتخصصة.

وأضافت – فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش لقاء عقدته غرفة ملاحة الإسكندرية مؤخرا – أن دراسة «إيجيترانس» للمشروع، تأتى فى ضوء توسعات أنشطة الشركة خلال الفترة المقبلة فى نشاط النقل متعدد الوسائط، لاسيما وأنها تعد من أهم الكيانات المتخصصة فى هذا الشأن، كما يعد نشاط نقل المهمات الأهم بالنسبة لها مؤخرا.

وتقوم «إيجيترانس» بتنفيذ مشروع نقل عربات القطار الخفيف، والذى يربط بين العاصمة الإدارية ومدينة العاشر من رمضان، وكذلك جميع الأعمال اللوجستية بالمشروع من حيث إجراءات التخليص الجمركى، وأعمال المناولة داخل الموانئ المصرية المختلفة، إضافة إلى أعمال النقل والتعتيق بالموقع.

ويمثل مشروع قطار النقل الخفيف أحد المشروعات الإستراتيجية التى تسهم فى ربط المجتمعات العمرانية الجديدة، ويصل طول مسار القطار بالكامل 103.3 كم بنحو 19 محطة بعد إضافة محطات «غرب العاشر، والعاشر من رمضان، ومركز المدينة».

فى سياق متصل، علمت «المال» أن هناك عددا من الشركات العالمية والمحلية تنافس على مشروع نقل البضائع عبر السكة الحديد منها شركة «شينكر إيجيبت للشحن»، و«السويدى إليكتريك».

ووضعت هيئة السكك الحديدية شروطا لتشغيل مشروع نقل البضائع، منها أن الفائز بالمشروع سيقوم بتقديم خطاب ضمان قدره ربع مليار جنيه، بالإضافة إلى العمل وفقا للمسارات التى سيتم تحديدها من قبل الهيئة.

وسيتم منح المشغل الفائز بالمشروع استخدام الأصول المناسبة سواء من الموارد البشرية، أو العربات والمسارات المتاحة، كما ستمنح الشركة الفائزة والتى يتطلب أن تحصل على%70 من درجات التقييم التى ستحدد فى كراسة شروط المناقصة العملاء المستفيدين أو الذين يستخدمون المرفق لنقل البضائع فى الوقت الحالى، مع منحه أيضا إعادة التعاقد إن لزم الأمر وفقا لتسعيرة جديدة.

وسوف يكون للهيئة دور فى المشروع يتمثل فى الإشراف على تنفيذ معايير الأمن والسلامة وقواعد التشغيل، بالإضافة إلى منح الإدارة للقطاع الخاص بنقل البضائع بسعر تجارى وتقدم الرحلة المكملة لعملائه بريا والتخزين.

كما سيتم منح المشغل حق استخدام مسارات السكة الحديد، واستئجار العربات والاستعانة بالموظفين خاصة سائقى القطارات مقابل حصول الهيئة على مقابل نقدى نظير استغلال تلك الأصول، بخلاف سداد قيمة عقود الإدارة والتشغيل السنوي، والتى تصل مدتها إلى10 سنوات.

كما أن رسوم استخدام المسارات سيتم تحديدها وفقا لمسافة كيلو متر، ويشمل هذا التسعير استخدام المسار الفرعى والأرصفة، ويتم التفاوض بين (المشغل وهيئة السكة الحديد)، بما يضمن حقوق طرفى التعاقد.

وجار الاتفاق على فترات ثابتة لنوعية الصيانة وفترة تنفيذها، مع منح المشغل حرية إجراء الصيانة الخفيفة فقط منفردا عن الهيئة، لأنها لا تحتاج إلى آلات ومعدات ثقيلة وورش.

ويبلغ حجم أطوال الشبكة 9.570 كليو مترًا تربط جميع المناطق الرئيسية فى الوجهين القبلى والبحرى، كما تربط الموانئ المصرية على البحر الأبيض المتوسط شمالا وتضم «الإسكندرية، وبورسعيد، والدخيلة، ودمياط» وعلى البحر الأحمر شرقا «السويس، والعين السخنة، وسفاجا»، وصولا إلى منطقة القاهرة وما بعدها.

وهناك 5 خطوط خاصة لها أولوية التشغيل لنقل البضائع فى الوقت الحالى وهى خط الاتحاد من منطقة التبين وميناء الإسكندرية والدخيلة بطول 123 كم، وخط «الواحات البحرية التبين بطول 350 كم»، والثالث خط سكة حديد «السخنة الذى يربط ميناء السخنة والأدبية بطول 55 كيلو مترا»، والرابع «وصلة برج العرب الجديدة من خط الإسكندرية مطروح بطول 13 كم»، والأخير «سفاجا قنا أبو طرطور» ويتم حاليًا إعادة تأهيله.