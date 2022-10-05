«إيجيترانس» تجرى مفاوضات للاستحواذ على «نوسكو» لخدمات النقل وأعالى البحار

أعلنت شركة المصرية لخدمات النقل إيجيترانس دخولها فى مفاوضات مبدئية للاستحواذ على شركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار “نوسكو” بطريقة مبادلة الأسهم ضمن خيارات أخرى.

وقالت إيجيترانس فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن هذه المفاوضات تنطلق من أرضية التكامل الاستراتيجي بين أعمال الشركتين، بما يعزز من مستوى التنافسية فى مجال النقل واللوجيستيات بالمشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها.

ويجرى التفاوض بين الشركتين فى الوقت الحالى على الطرق الأنسب لتنفيذ الاستحواذ، بما فى ذلك الأسهم طريقة الأسهم المبادلة بعد دراسة القيمة العادلة للسهمين، وانتهاء أعمال الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقات اللازمة.

وكلف مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة 4 أكتوبر الحالي تعيين مكتب زكي هاشم وشركاوه للمحاماة والاستشارات القانونية، كمستشار قانوني للصفقة.

إيجيترانس تستعد لاختيار مستشار مالي لدراسة القيمة العادلة للسهمين

«الإسكندرية للخدمات الطبية»

وفوض المجلس عبير لهيطة العضو المنتدب فى اختيار مستشار مالي مستقل من المسجلين بجداول الرقابة المالية، لدراسة القيمة العادلة لسهم إيجيترانس ونوسكو.

وأعلنت الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار “نوسكو” تعيين شركة كاتيلست بارتنرز كمستشار مالي ومديرًا للصفقة من جانبها، وفقًا لإخطار وصل إلى إيجيترانس.

وأفصحت إيجيترانس فى وقت سابق (28 سبتمبر الماضى) دراستها مسألة الاستحواذ على إحدى الشركات العاملة فى المجال، فى إطار خطة للتوسع فى النشاط على المستوى المحلي (لم تذكر اسم الشركة محل الاستحواذ ساعتها).

كما نفت الشركة بعض الأنباء المتداولة حول تقدم إحدى الشركات بعرض استحواذ عليها قائلة: ليس لدينا علم بأى عروض شراء محتملة على الأسهم.

وتدرس ايجيترانس منذ شهور عملية إعادة هيكلة شركاتها بالتزامن مع إقرارها خطة توسعية لزيادة أعمالها فى السوق المحلية.

وتعمل الشركة فى مجال خدمات النقل، وتضم شركتين تابعتين، هما: «إيتال» العاملة فى نقل ورفع الطرود، ذات الأبعاد الكبيرة والثقيلة.

كما تمتلك «إيه دى إس» المتخصصة فى تنظيف وإصلاح حاويات نقل البضائع السائلة، إضافة إلى مساهمتها بنسبة 30% فى شركة «ويلهلمسين» لخدمات السفن، و30% في «سكان آرابيا» للتوكيلات الملاحية.

ووافقت الشركة فى أكتوبر الماضى على إنشاء شركة تابعة جديدة تحت اسم “شركة ايجيترانس للحلول اللوجستية” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برأسمال مصدر 200 ألف دولار.

فشل عرض استحواذ مقدم من حسن علام أكتوبر الماضى بسبب السعر

وقرر مجلس إدارة الشركة فى 14 أكتوبر الماضى عدم الاستمرار في نظر العرض المقدم من شركة حسن علام يوتيليتيز هولدنج بي في، لتعذر الوصول إلى اتفاق على سعر عادل لتنفيذ الصفقة حفاظًا على حقوق المساهمين وقيمة الشركة.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إنها ستستمر فى تنفيذ خطتها التوسعية والانفتاح على كل الفرص الاستثمارية التي تمكن من تحقيق خطتها المستقبلية الطموح.

كانت شركة ”إتش إيه يوتيليتيز هولدنج” الهولندية قد تقدمت في مارس 2021، بعرض استحواذ مبدئي على ايجيترانس، على أن يكون مقابل البيع تكوين مديونية لصالح الشركة الهولندية يتم سدادها عن طريق إصدار أسهم إضافية في ايجيترانس.

وقدرت إتش إيه يوتيليتيز، القيمة المبدئية المتوقعة لشركة ايجيترانس آنذاك في حدود تتراوح بين 12 إلى 13 جنيها للسهم بإجمالي فيمة سوقية في حدود 375 مليون جنيه إلى 405 ملايين جنيه.

وبينما جرى تقدير القيمة المتوقعة للشركة الهولندية في حدود 680 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه على أساس 1.63 مرة إلى 1.9 مرة كحد أدنى للقيمة النسبية للشركة الهولندية مقابل شركة ايجيترانس.

وتعمل الشركة الهولندية فى مجال مشروعات البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها، لا سيما مشروعات الطاقة المتجددة، وكان من المقرر الاستحواذ على الشركة المصرية لخدمات النقل فى إطار خطة أوسع لوضع آلية لتكامل أنشطة الشركتين على المستوى المحلى والإقليمى.

يشار إلى أن شركة ايجيترانس قد تلقت خلال شهر مايو الماضى عرض استحواذ من شركة بارادايم لوجستكس ليمتد إلا أنه لم يكتمل لصعوبة الاتصال بين الطرفين.

بنك الاستثمار القومي المساهم الأكبر فى إيجيترانس بنسبة 25%

أسست شركة ايجيترانس عام 1973، ويبلغ رأسمالها 156.06 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين بنك الاستثمار القومى الذى يستحوذ على (25.2%) من الأسهم.

كما يستحوذ مساهمون أفراد على حصص أخرى، من أبرزهم محمد أشرف عمر بنسبة 20.5%، تارجيت للاستثمارالعقارى بنسبة 11.39%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لإفصاح هيكل ملكية بتاريخ 19 يوليو الماضى.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية مجمعة للشركة عن ارتفاع صافى أرباحها إلى 18 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي 2021 مقارنة بنحو 13 مليون جنيه خلال العام السابق 2022.