«إيجيترانس» تبدأ نشاط «الحلول اللوجستية» بالنصف الثانى من 2022

كشفت المهندسة عبير لهيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة «إيجيترانس»، أنها تعد خطة توسعية لشركتها التابعة الجديدة «إيجيترانس للحلول اللوجستية» التى ستمارس نشاطها بداية من النصف الثانى من العام المقبل.

كانت «إيجيترانس» أعلنت مؤخرا عن موافقة مجلس إدارتها على تأسيس شركة جديدة باسم «إيجيترانس للحلول اللوجستية»، برأسمال مدفوع قدره 200 ألف دولار، و يرتكز نشاطها على ممارسة الأنشطة اللوجستية، والتخزينية، واستيراد السيارات المستعملة وتجهيزها للمعاقين، وتصنيع الأجهزة المكملة اللازمة لها.

وأضافت «لهيطة» – فى تصريحات لـ «المال»- أن الشركة الجديدة ستكون مملوكة لـ «إيجيترانس» بالكامل، و سيقتصر نشاطها على عمليات التخزين فقط، وأن عمليات تصنيع الأجهزة المكملة لسيارات المعاقين سيتم إسنادها إلى أطراف متخصصة فى هذا الشأن.

وأوضحت أن الخطة التوسعية تتضمن إنشاء مستودعات جمركية، والتوسع فى استيراد وتخزين السيارات، مع احتمال إقرار زيادة رأسمال “إيجيترانس للحلول اللوجستية”، مشيرة إلى أن رأسمالها الحالى مناسب لبدء المرحلة الأولى من النشاط.

كانت «إيجيترانس – الأم» ذكرت فى إفصاحها أن رأس المال المرخص به لـ «إيجيترانس للحلول اللوجستية» يقدر بـمليون دولار، لعدد 100 ألف سهم، بقيمة اسمية 10 دولارات للسهم.

يشار إلى أن «إيجيترانس» شهدت تراجعا فى صافى أرباحها بالنصف الأول من العام الحالى، بنسبة %33 لتسجل 6.42 مليون جنيه، مقابل 9.57 مليون صافى الربح للفترة المماثلة من العام الماضى، بينما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 123.5 مليون جنيه، مقابل 101.42 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.

ويبلغ رأسمال «إيجيترانس» 156 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدد من الجهات والأفراد، بواقع %25.25 لبنك الاستثمار القومى و%14.79 لمحمد أشرف عمر و %14 لرائد بن عبدالرحمن المشعل، ومحمد إسماعيل حسنى %8، وشركة المشاريع والأنشطة المتقدمة %5.5 وعبير لهيطة %4.45 وهبة لهيطة %4.24، والبنك الأهلى المصرى %3.8 ومصطفى سيد عيسى %3.78، وأمانى لهيطة %3.44 ومجلس إدارة صندوق الاستثمار الاحتياطى %2.80 وصندوق أسواق الأسهم الاستثمارى %1.28، وأرقام كابيتال المحدودة-جزر كايمان %1.2 وخالد عبيد بنحو %1، والباقى أسهم تداول حر.