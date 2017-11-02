إيجيترانس: ارتفاع أرباحنا ناتج من نشاط المشروعات

رجب عزالدينقالت شركة "إيجيترانس" لخدمات النقل والتجارة، إن ارتفاع أرباحها خلال الفترة الأخيرة ناتج من نشاط المشروعات.وأظهرت المؤشرات المالية المستقلة للشركة، خلال التسعة أشهر المتنهية في سبتمبر 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 248% إلى 70.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 20.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة

رجب عزالدين

قالت شركة “إيجيترانس” لخدمات النقل والتجارة، إن ارتفاع أرباحها خلال الفترة الأخيرة ناتج من نشاط المشروعات.

وأظهرت المؤشرات المالية المستقلة للشركة، خلال التسعة أشهر المتنهية في سبتمبر 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 248% إلى 70.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 20.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة 2016.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 240.33 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 114.69 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 61.59 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو، مقابل 21.23 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.

وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من 2017 إلى 227.18 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 90 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016.

وارتفعت أرباح الشركة خلال 2016 إلى 58.7 مليون جنيه، بزيادة 488.8%، مقابل أرباح 9.97 مليون جنيه في عام 2015.

ويبلغ رأسمال الشركة 156.06 مليون جنيه، موزعاً على 31.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.