إيجيترانس: إتمام الاستحواذ على «نوسكو» الربع الأخير من 2023

قالت عبير لهيطة، العضو المنتدب لشركة إيجيترانس، إنه سيجري إتمام صفقة الاستحواذ على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار “نوسكو” الربع الرابع من العام الحالي.

وأكدت أن صفقة الاستحواذ هي فرصة للتحول لإيجيترانس، خاصة أن “نوسكو” شركة بارزة في مجال لوجيستيات المشروعات والنقل البري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته ايجيترانس اليوم للإعلان عن موافقة مساهميها بالإجماع على الاستحواذ على 99.9% من أسهم “نوسكو” من خلال مبادلة الأسهم بواقع سهم من ايجيترانس إلى 0.0446 سهم من نوسكو.

وتمت الصفقة بقيمة عادلة لسهم “نوسكو” بقيمة 58.033 جنيه، و2.59 جنيه لسهم ايجيترانس، وفقا لشركة آرتشر للاستشارات المالية.