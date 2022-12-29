«إيجيبشن جروب» للأدوية تحقق 454 مليون جنيه مبيعات خلال 6 شهور

حققت شركة «إيجيبشن جروب» للأدوية مبيعات بقيمة 454 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

كانت مبيعات «إيجيبشن جروب» بقيمة 232 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام.

قال الدكتور كريم كرم، عضو المركز المصرى للحق فى الدواء، إن مصر تمتلك شركات دواء محليًا توفر %85 من حجم احتياجات السوق، ويتم استيراد %15 من الخارج، لافتًا إلى أن توطين صناعة الدواء تتطلب عدة خطوات وتوفير بنية تحتية من الأبحاث العلمية لاختراع المواد الخام وإنتاجه ونقل التكنولوجيا الخارجية إلى السوق المصرية.

وأضاف لـ«المال»، أن مصر تستورد جميع المواد الخام لصناعة الدواء من الخارج، الأمر الذى يتطلب أن تقوم كل شركة أدوية ضخمة بتوفير مركز أبحاث متطور لإنتاج العديد من الأوراق البحثية مقارنة بالدول المجاورة لمصر، لافتًا إلى أنه على سبيل المثال تصدر الأردن بـ3000 ورقة بحثية سنويًا، ومصر لا تخرج سوى 100 ورقة على أقصى تقدير.

وأشار إلى أن صناعة الأدوية والمواد الخام من الصناعات الأكثر ربحية ونموًا، مقارنة بالقطاعات الأخرى، ومن المتوقع أن تنجح عملية توطين تكنولوجيا صناعة الدواء من خلال القطاع الخاص والشركات المتطورة، إذ إن هناك نماذج جيدة خلال تلك الفترة، منها إنشاء مركز للأبحاث تابع لشركة إيفا فارما، والذى يعد من أوائل مراكز البحوث الحديثة فى مصر.