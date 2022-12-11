«إيجيبشن جروب» تحقق مبيعات بقيمة 232 مليون جنيه في الربع الأول من 2022

حققت شركة «إيجيبشن جروب» مبيعات بقيمة 232 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022.

وفي إطار حرص هيئة الدواء المصرية على توعية المواطنين، أوضحت عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طرق تداخل الغذاء مع الدواء.

وقالت الهيئة إنه في بعض الأحيان يلعب الغذاء دورًا في تثبيط أو إسراع عمل الإنزيمات التي تستقبل الدواء لتحوله إلى مادة فعالة، مما يؤثر على فاعليته تبعًا لنوع التأثير على هذه الإنزيمات.​

وتابعت أنه في حالة قيام الغذاء بإسراع عمل الإنزيمات؛ يتكسر الدواء بسرعة مما يقلل من فاعليته، أما إذا قام الغذاء بتثبيط عمل الإنزيمات، سيطول مفعول الدواء بالجسم، مما يؤدى إلى ظهور أعراض جانبية، أو التداخل مع الأدوية الأخرى.​

وأكدت هيئة الدواء على ضرورة اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما أوصت بضرورة استشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء.

وأكد الهيئة أهمية قراءة النشرة الملحقة بأي دواء قبل استخدامه، مع ضرورة سؤال الطبيب أو الصيدلاني إن كان هناك أمرًا غير مفهوم أو حاجة لمعلومات أخرى.

يجب سؤال الطبيب أو الصيدلاني ما إن كان هناك دواء، أو طعام، أو شراب، أو مكمل غذائي، أو أعشاب يجب تجنبها مع استخدام الدواء المستخدم، وذلك بعد إعلامهما بالحالة الصحية والأدوية الأخرى المستخدمة.

تجنب فتح الكبسولة وأخذ محتوياتها إلا بعد سؤال الطبيب أو الصيدلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى اضطراب في أسلوب عملها.

تجنب تناول الفيتامينات والمعادن مع الأدوية إلا بعد سؤال الطبيب، لأن ذلك قد يسبب المشاكل.

تجنب خلط الأدوية بالسوائل الساخنة، لأن درجات الحرارة العالية قد تقلل من فاعلية الدواء.