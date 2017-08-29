إيجيبت لينك للوساطة تستهدف أقساطا بقيمة 100 مليون جنيه

تضاعف رأس المال وافتتاح فرعين جديدين خلال 2018 الشاذلى جمعة تستهدف شركة إيجيبت لينك لوساطة التأمين، جلب 100 مليون جنيه أقساطا لصالح شركات التأمين التى تعمل معها. قال الدكتور ياسر العالم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، انها تتوسع خلال العام الحالى بجميع أنواع التأمين، خاصة الحريق والسطو

تضاعف رأس المال وافتتاح فرعين جديدين خلال 2018

الشاذلى جمعة

تستهدف شركة إيجيبت لينك لوساطة التأمين، جلب 100 مليون جنيه أقساطا لصالح شركات التأمين التى تعمل معها.

قال الدكتور ياسر العالم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، انها تتوسع خلال العام الحالى بجميع أنواع التأمين، خاصة الحريق والسطو، وكذلك المسئوليات المهنية والمدنية، بجانب تأمينات السيارات بفرعيها الإجبارى والتكميلى.

وأضاف أن شركته حققت طفرة فى فرع تأمينات الحياة، خاصة الجماعى، ونجحت فى اقتناص عدد من العقود الكبيرة، ومنها التأمين على أعضاء نادى الصيادلة وأسرهم، لصالح شركة المهندس لتأمينات الحياة، ويبلغ عدد المشتركين فى العقد 200 ألف صيدلى، بإجمالى 20 مليار جنيه بواقع 100 ألف جنيه لكل مستفيد.

وكشف عن خطة شركته لافتتاح فرعين جديدين بمدينتى السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان خلال العام المقبل، إلى جانب المقر الرئيسى الحالى بالقاهرة، وذلك فى إطار سعى الشركة للاستفادة من المصانع الصناعية والشركات التجارية لتوسيع قاعدة العملاء، عبر افتتاح فروع بالقرب من التجمعات الصناعية، للتسهيل على العملاء.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لمضاعفة رأسمالها العام المقبل إلى 4 ملايين جنيه، بدلا من 2 مليون حاليا، وذلك من خلال المساهمين، موضحا أن هيكل الملكية لها يتضمن كل من رجل الأعمال السعودى عباد بن عبد الله العتيبى، بنسبة %25، والدكتور ياسر العالم %60، والدكتور محمد شعير %10، والدكتورة هدى جلال، بنسبة %5.