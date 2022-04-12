«إيجيبت للمستلزمات الطبية» تستهدف 500 مليون جنيه مبيعات فى 2022

تستهدف شركة إيجيبت للمستلزمات الطبية نموًا فى المبيعات بنحو 120 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، وصولًا بمبيعاتها إلى قرابة 500 مليون جنيه، مقابل 380 مليون جنيه سجلتها العام الماضى، وفقًا لما كشفه دكتور ناير وايس، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأضاف وايس، لـ«المال» أن أسباب النمو المتوقعة فى مبيعات الشركة خلال هذا العام، تعود إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة، والتطوير المتواصل فى الماكينات، وخطوط الإنتاج خلال العامين الماضيين، فضلًا عن تعيينات وتطوير هيكل تنظيمى.

إضافة البلاستر ضمن قوائم منتجات الشركة لأول مرة

وتابع، إنه تم إضافة منتج طبى جديد ضمن منتجات الشركة، وهو البلاستر الطبى، ويستهدف أن يشكل %7 من مبيعات الشركة هذا العام.

ولفت إلى أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه بنهاية مارس أدى إلى إعادة تسعير الشركة لمنتجاتها لترفعها بنحو %20 تقريبًا لتلك الموجهة للتوزيع بالسوق المحلية.

ارتفاع الدولار أجبرنا على تحريك منتجاتنا محليًّا.. والسوق تشهد مقاومة لتقبل الأسعار الجديدة

ويتابع وايس: «لكن إعادة تسعير المنتجات يواجه مقاومة فى قبول التسعيرة الجديدة فى الأسواق، ولكن كمنتجين مضطرين لتمرير تلك الزيادات التى تدخل فى عناصر التكلفة وليس هامش ربح يمكن التقليل منها.

أما عن السوق التصديرية، فإن الأمر يختلف، حيث يشكل انخفاض الجنيه تنافسية أمام المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، كما أن استيراد وبيع المنتج يتم بالدولار فإن الوضع أفضل فيما يتعلق بالتصدير، بحسب وايس.

وكان سعر الجنيه أمام الدولار، قد سجل انخفاضًا ليتراوح حاليًّا بين 18.21 جنيه مقابل 15.7 جنيه قبل 21 مارس الماضى.

وأضاف وايس، أنه مازال قطاع المستلزمات الطبية من القطاعات التى تشهد فرصًا للنمو، إذ ينعكس الأمر إيجابيًّا إلى شركته، إذ تسببت أزمة ارتفاع نولون الشحن فى الصين، ولجوئها إلى فرض إجراءات احترازية مجددًا بسبب كورونا، إلى تحول دفة استيراد المستلزمات الطبية إلى السوق المصرية.

ويوضح وايس، أن خريطة التصدير تتوزع بواقع %40 للتصدير، و%60 للإنتاج المحلى.

ولفت إلى استهدافه دول الاسكندنافية، وبخاصة السويد ضمن قائمة الدول المستوردة للمستلزمات الطبية هذا العام.

وأنشئ مصنع »إيجيبت للمستلزمات الطبية» فى مدينة السادات عام 1989، وهو متخصص فى إنتاج الملابس الطبية ذات الاستخدام الوحيد المعقّمة وغير المعقمة، مثل الجاون الجراحى، ومفارش العمليات الجراحية، وأقنعة الوجه، وغطاء الرأس، وأغطية الحذاء، ورُولات التعقيم، ويمثل المصنع الجديد امتدادًا للمصنع القائم حاليًّا على مساحة 14 ألف متر.

ومثل عاما 2019 و2020 مثلا طفرة فى قطاع المستلزمات الطبية، إذ ارتفعت مبيعات كل الكيانات العاملة فى القطاع.