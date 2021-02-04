اقتصاد وأسواق

«إيجيبت للمستلزمات الطبية» تستهدف صادرات بقيمة 225 مليون جنيه

لدول أوروبا والشرق الأوسط
دعاء حسني 9:58 ص, الخميس, 4 فبراير 21 9:58 ص, الخميس, 4 فبراير 21

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تعتزم شركة «إيجيبت للمستلزمات الطبية» تصدير قرابة 50% من حجم إنتاجها للأسواق الخارجية، بقيمة 225  مليون جنيه خلال العام الحالى.

كشف دكتور ناير وايس، رئيس مجلس إدارة الشركة، لـ«المال»، اعتزامها زيادة مبيعاتها بنسبة 30% خلال عام 2021 لتصل إلى نحو 450 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 360 مليونًا فى 2020.

وتستهدف «إيجيبت» التصدير لدول أوروبا والشرق الأوسط والسوق الأمريكية قريبًا، وفقًا لـ«وايس».

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وأنشئ مصنع «إيجيبت للمستلزمات الطبية» فى مدينة السادات عام 1989، وهو متخصص فى إنتاج الملابس الطبية ذات الاستخدام الوحيد، المعقّمة وغير المعقمة، مثل الجاون الجراحي ومفارش العمليات الجراحية وأقنعة الوجه وغطاء الرأس وأغطية الحذاء ورُولات التعقيم، ويمثل المصنع الجديد امتدادًا للمصنع القائم حاليًّا على مساحة 14 ألف متر.

ويقول «وايس» إن 2020 كان بمثابة طفرة فى قطاع المستلزمات الطبية إذ ارتفعت مبيعات كل الكيانات العاملة فى القطاع، وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضى بنحو 114 مليون جنيه.

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وأكد أن إنتاج الشركة من منتجات الحماية الشخصية من «كورونا» سجلت، العام الماضي، 30% من حجم الإنتاج، ونحو 60% لباقي منتجات الشركة من الجاون الجراحي والمفارش الجراحية، ولكن العام الحالي سيشهد انخفاض حجم منتجات الوقاية ضد كورونا بحيث لا تتجاوز 5%.

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بقلم دعاء حسني

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