اتصالات وتكنولوجيا

«إيجيبت لاب توب» تطرح منصة موحدة للألعاب الإلكترونية

بالتعاون مع game zone خلال أغسطس المقبل
عمر ياسر 4:11 م, السبت, 26 فبراير 22 4:11 م, السبت, 26 فبراير 22

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كشف تامر شعبان، مدير التسويق بشركة Egypt laptops، اعتزام الشركة طرح تطبيق يجمع الألعاب الأونلاين Online Games على منصة واحدة، بالتعاون مع Game zone، والتي تمتلك مقاهي إنترنت وجهاز وي للألعاب في القاهرة خلال أغسطس المقبل.

وأوضح شعبان، في تصريحات، لـ”المال”، أن استثمارات المشروع تقدر بحوالي مليون جنيه، لافتًا إلى أن الشركة استعرضت، على هامش مشاركتها في معرض إنسومنيا للألعاب الإلكترونية الذي أقيم في الفترة من 17- 19 فبراير الحالي موديلات جديدة من نسخة Tough gaming التي تقدمها شركة Asus، بالإضافة إلى جهاز من نوع MSI.

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وأضاف شعبان أن الجهاز الصيني MSI من فئة GL-66، ويصل سعره إلى 70 ألف جنيه، مزود بمعالج I9  ورامات 32 جيجا، إلى جانب كارت شاشة Art X  3080,16 جيجا.

ونوه بأن الجهاز يصلح لتشغيل جميع أنواع الألعاب بسعة تخزين 1 تيرابايت، تتولى الشركة عملية تسويقه داخل مصر بشكل حصري، مضيفًا أن هذا الجهاز سيكون متاحًا للبيع خلال منتصف مارس المقبل.

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وأكد أنه لا توجد مفاوضات لعقد أية شراكات مع الحكومة في الوقت الحالي أو في القريب، موضحًا أن الشركة لديها مقر بالقرية الذكية وتواجد بالقرب من وزارة الاتصالات.

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بقلم عمر ياسر

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