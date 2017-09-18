إيجيبت فينشر: قطاع الـSMEs لايزال يعانى رغم جهود الحكومة

هاجر عمران:قال شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة إيجبيت فينتشر، إن الشركة مهتمة بزرع الأمل فى رواد الأعمال، إلا أنه أكد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يزال يعانى من عدة مشكلات أساسية، أهمها: النفاذ إلى التمويل وفهم آليات الاستثمار، إلا أن الشركة تحاول إعطاء الثقة وتسهم فى تحقيق جزء من ال



هاجر عمران:

قال شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة إيجبيت فينتشر، إن الشركة مهتمة بزرع الأمل فى رواد الأعمال، إلا أنه أكد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يزال يعانى من عدة مشكلات أساسية، أهمها: النفاذ إلى التمويل وفهم آليات الاستثمار، إلا أن الشركة تحاول إعطاء الثقة وتسهم فى تحقيق جزء من النجاح.



ولفت مرزبان خلال كلمته فى مؤتمر اليورومنى، منذ قليل، فى الجلسة التى أدارتها فيكتوريا بين، مدير عام منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤتمرات يورومنى، إلى أن الشركة اشتركت الفترة الماضية فى مشروع بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار GAFI تحت اسم فكرتك شركتك، وهى مبادرة تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بالدور الذى تلعبه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أن السنوات الماضية شهدت الكثير من الأحاديث حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن المشكلات لا تزال قائمة، مؤكدا أهمية القطاع فى خلق فرص عمل والـتأثير بشكل جيد على الناحية الاجتماعية.