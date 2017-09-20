إيجيبت فينشرز: القطاعات الاقتصادية بمصر تناسب المشروعات الريادية

منى عبدالباريقال عمرو العبد، العضو المنتدب لصندوق "إيجيبت فينشرز"، إن كافة القطاعات الاقتصادية مناسبة لبدء المشروعات الريادية على صعيد توفر التكنولوجيا والفرص المتاحة، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن هناك حاجة لبعض التغيرات والتي بدأتها الحكومة بعد إصدار القانون الجديد الخاص بالاستثمار.وأكد العبد أ

منى عبدالباري

قال عمرو العبد، العضو المنتدب لصندوق “إيجيبت فينشرز”، إن كافة القطاعات الاقتصادية مناسبة لبدء المشروعات الريادية على صعيد توفر التكنولوجيا والفرص المتاحة، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن هناك حاجة لبعض التغيرات والتي بدأتها الحكومة بعد إصدار القانون الجديد الخاص بالاستثمار.

وأكد العبد أنه بجانب حاجة المشروعات الريادية إلى مناخ تشريعي مناسب، يجب أن يتم إدراج هذا المفهوم بالمناهج التعليمية بهدف خلق أصحاب مشروعات ريادية.

وأشار العبد، خلال كلمته بمؤتمر اليورومني، الذي شهدته مصر على مدار اليومين الماضيين، إلى أن المشروعات الريادية تعاني من فجوة تمويلية هناك مساعي للتغلب عليها، كما تعاني من ضعف البيئة الاقتصادية الداعمة لنمو هذا النوع من المشروعات.