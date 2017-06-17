إيجيبت فاكتورز ترفع رأسمالها بـ 10 ملايين دولار

منى عبد البارىصرح أحمد شاهين الرئيس التنفيذى لشركة إيجيبت فاكتورز، بأنه تمت زيادة رأس المال من 15 مليون دولار ليصل إلى 25 مليون دولار أمريكى وتم دفع الزيادة بالكامل وقدرها 10 ملايين دولار بمعرفة المساهم الرئيسى – مجموعة فيم بنك الأوروبية.وقد أعلنت مجموعة فيم بنك الأوروبية FIMBANK في بداية

منى عبد البارى

صرح أحمد شاهين الرئيس التنفيذى لشركة إيجيبت فاكتورز، بأنه تمت زيادة رأس المال من 15 مليون دولار ليصل إلى 25 مليون دولار أمريكى وتم دفع الزيادة بالكامل وقدرها 10 ملايين دولار بمعرفة المساهم الرئيسى – مجموعة فيم بنك الأوروبية.

وقد أعلنت مجموعة فيم بنك الأوروبية FIMBANK في بداية عام 2017 عن استحواذها على 100% من أسهم – إيجيبت فاكتورز، علما بأن غالبية أسهم فيم بنك تمتلكها بنوك خليجية وهى بنك الخليج المتحد -البحرين بنسبة 61.2% وبنك البرقان -الكويت بنسبة 19.7%.

وتعد شركة إيجيبت فاكتورز مؤسسة مالية رائدة فى مجال التخصيم حيث إنها أول شركة متخصصة يرخص لها بمزاولة هذا النشاط في مصر تحت إشراف هيئة الرقابة المالية المصرية وتحت رعاية هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار.

وتعمل الشركة في مجال تمويل رأس المال العامل للشركات الصناعية والتجارية والخدمية بتركيز خاص علي معاملات التجارة الدولية من حيث تمويل وضمان الصادرات وأيضا توفير الخامات للشركات المصنعة والمصدرة.