إيجيبت فاكتورز ترفع رأسمالها إلى 25 مليون دولار

المال - خاصصرح أحمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة "إيجيبت فاكتورز"، بأنه تم زيادة رأس المال للشركة من 15 مليون دولار، ليصل إلى 25 مليون دولار، وتم دفع الزيادة بالكامل وقدرها 10 ملايين دولار بمعرفة المساهم الرئيسي – مجموعة فيم بنك الأوروبية.وأعلنت مجموعة فيم بنك الأوروبية FIMBANK في بداية عا

المال – خاص

صرح أحمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة “إيجيبت فاكتورز”، بأنه تم زيادة رأس المال للشركة من 15 مليون دولار، ليصل إلى 25 مليون دولار، وتم دفع الزيادة بالكامل وقدرها 10 ملايين دولار بمعرفة المساهم الرئيسي – مجموعة فيم بنك الأوروبية.

وأعلنت مجموعة فيم بنك الأوروبية FIMBANK في بداية عام 2017 عن استحواذها على 100% من أسهم – إيجيبت فاكتورز، علماً بأن غالبية أسهمها تمتلكها بنوك خليجية، وهى بنك الخليج المتحد – البحرين بنسبة 61.2%، وبنك البرقان – الكويت بنسبة 19.7%.

وتعد شركة إيجيبت فاكتورز مؤسسة مالية رائدة في مجال التخصيم، حيث أنها أول شركة متخصصة يرخص لها بمزاولة هذا النشاط في مصر، تحت إشراف هيئة الرقابة المالية المصرية، وتحت رعاية هيئه الاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار.

وتعمل الشركة في مجال تمويل رأس المال العامل للشركات الصناعية والتجارية والخدمية بتركيز خاص علي معاملات التجارة الدولية، من حيث تمويل وضمان الصادرات، وتوفير الخامات للشركات المصنعة والمصدرة.