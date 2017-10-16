إيجيبت سات تطرح خدمة الإنترنت الفضائى

المال – خاصتعتزم شركة «إيجيبت سات» لحلول الاتصالات، تقديم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «الإنترنت الفضائىV SAT»، بالسوق المحلية بداية العام المقبل.وقال الدكتور محمد الغمرى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الخدمة هى الأولى من نوعها، وتكون موجهة لطلاب المدارس، بسرعات

المال – خاص

تعتزم شركة «إيجيبت سات» لحلول الاتصالات، تقديم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «الإنترنت الفضائىV SAT»، بالسوق المحلية بداية العام المقبل.

وقال الدكتور محمد الغمرى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الخدمة هى الأولى من نوعها، وتكون موجهة لطلاب المدارس، بسرعات تبدأ من 1 وحتى 200 ميجابايت، وبأسعار تتراوح بين 500 و2000 جنيه شهريًا.

وخدماتVSAT تتميز بعدم انقطاعها عن المشتركين، مقارنة بالإنترنت الأرضى ADSL، نظرا لأنها مثبتة من خلال أقمار أوروبية.

وأوضح الغمرى فى تصريح لـ«المال»، أن إيجيبت سات تعد التجهيزات الفنية اللازمة لإطلاق الخدمة الجديدة، إذ تفاوض حاليا جهاز تنظيم الاتصالات، على إجراءات طرح أول جهاز ستالايت مودم «SA-TELLITE MODEM» بنسبة مكون محلى.

وأكد أن سوق خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية واعدة، وتوجد العديد من المناطق التى لا تتوافر فيها خدمات الاتصالات الأرضية، مثل الصعيد، وسيناء، والصحراء الغربية والشرقية، بجانب مناطق القاهرة الكبرى، والتجمعات السكنية الجديدة، مثل هضبة الهرم، والتجمع الخامس، ومشروعات «الكومباوند».

كشف عن إجراء الشركة مباحثات مع جهات سيادية، لاستغلال القمر الصناعى المصرى، فى تزويد دول حوض النيل بخدمات الإنترنت الفضائى، فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية معها، وخطط الدولة الرامية إلى تنميتها، اقتصاديا، واجتماعيا.

يذكر أن 5 شركات حصلت على ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات، لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، هى «ألكان»، و«إيجيبت سات»، و«موبى سيرف»، و«الموجات الأفريقية»، و«نايل فاليو»، مقابل حصول الدولة على %13 من عائداتها.

وتقدم الشركات الخدمة عبر « إنمار سات » الذى يمتلك 4 أقمار صناعية تغطى الكرة الأرضية بأكملها.

وتقدمت الشركة فى يوليو 2015، بمقترح إلى خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، لتصنيع قمر صناعى محلى بتكلفة 300 مليون دولار، وتغطية المناطق النائية والمحرومة من خدمات الاتصالات، تزامنًا مع عدم انتشار خدمات تكنولوجيا الجيل الثالث 3G على مستوى الجمهورية.