«إيجيبت جولد» : مستعدون لشراء كامل إنتاج منجم السكري للذهب والدفع وقت الاستلام

كانت وزارة البترول أعلنت أن عام 2019 شهد بيع 15 طن ذهب من منجم السكري

قال مصطفى نصار رئيس مجلس ادارة مؤسسة ” ايجيبت جولد” للحلي والمجوهرات، ان شركته على استعداد لشراء كامل انتاج منجم السكري للذهب ، حسبما ذكر بيان صادر عن الشركة. مصطفى نصار رئبس مجلس إدارة إيجيبت جولد

واكد نصار ان الشركة مستعدة لسداد كامل قيمة هذا الذهب وقت الاستلام وفقا للأسعار العالمية بعد خصم تكاليف النقل والشحن والتأمين وخلافه.

مع تقديم كامل الضمانات

وأشار نصار الى ان الشركة على اتم الاستعداد أيضا لتقديم الضمانات المالية اللازمة لسداد قيمة الشحنات التي يتم استلامها لصالح شركة مناجم ذهب السكري وذلك ضمانا لجدية التعاقد.

وأعتبر نصار اعلان وزارة البترول بيع حوالي ١٥ طن ذهب وفضة من إنتاج منجم السكري للذهب أحد أكثر الاخبار السعيدة خلال عام 2019 .

وكانت المال قد نشرت ان وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت قبل يومين أنه تم بيع 15 طن ذهب وفضة (تعادل 482 ألفًا) من منجم السكرى خلال عام 2019.

وبلغت إجمالى قيمة مبيعاتهم 650 مليون دولار، كما تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة 3% حوالى 19.5 مليون دولار.

واضاف “نصار” ان توجه الشركة لشراء كامل انتاج منجم السكري يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدعم الشركات المصرية وتوفير المناخ المناسب للاستثمار ما سيوفر الاف فرص العمل للشباب.

نصار: نستعد لتخريج دفعات سنوية من العاملين

وقال ان ايجبت جولد في طريقها لتخريج جيل جديد كل عام من العاملين في هذا المجال وذلك عقب افتتاح اول مدرسة من نوعها لتعليم صناعة الذهب والمجوهرات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأكد ورئيس مجلس ادارة مؤسسة “ايجيبت جولد” ان بيع انتاج منجم السكري لشركة مصرية لها ثقلها في السوق المحلي والدولي من شانه ان يرفع المكسب والعائد للدولة .

واستكمل أن ذلك يساهم في تشجيع تصدير الانتاج المصري من المشغولات الذهبية للأسواق العالمية الامر الذي من شأنه زيادة حصة مصر من العملة الصعبة من خلال حصيلة الصادرات التي يتم تحويلها من الخارج للبنوك المصرية.

وهنأ نصار الدولة المصرية على زيادة معدل انتاج منجم السكري من الذهب والذي من شانه ان يثري الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة خاصة ان الذهب يعد أحد اهم مصادر الدخل القومي للبلاد.