«إيجيبت جولد»: مؤتمر تعزيز التعلم بالشرق الأوسط وأفريقيا فرصة حيوية لتبادل الخبرات

اعتبر مصطفى نصار، رئيس مجلس إدارة مدرسة إيجيبت جولد لتعليم صناعة الحلي والمجوهرات، تنظيم مؤتمر تعزيز التعلم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، فرصة حيوية في دعم التعاون مع دول الجوار، بجانب الدول الأفريقية في ملف التعليم لتبادل الخبرات مما سيعود بالنفع على الدولة المصرية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مدرسة إيجيبت جولد، أن النظام التعليمي الجديد، يعطي اهتماما كبيرا بالتعليم الفني والتكنولوجي، وهو ما ظهر من خلال افتتاح الدولة 11 مدرسة تعليم تكنولوجي خلال الفترة الأخير من ضمنهم مدرسة “إيجيبت جولد” والتي كانت الأولى من نوعها في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشاد نصار بتنظيم مؤتمر تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من وزراء وممثلي عدد من الدول.

وقال إن الدولة المصرية تعمل منذ وصول الرئيس السيسي إلى الحكم على بناء نظام تعليمي جديد من شأنه أن يساهم في تأهيل وتدريب المواطن المصري على متطلبات سوق العمل وفقا لأحدث الأساليب التعليمية.