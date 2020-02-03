«إيجيبت جولد» تستعد لطرح أسهمها فى البورصة بالنصف الثانى من 2020

المجموعة دشنت مصنعا جديدا لإنتاج السلاسل الذهبية باستثمارات إجمالية تصل إلى 100 مليون يورو (ما يعادل مليار و750 مليون جنيه)

كشف مصطفى نصار، رئيس مجموعة «إيجيبت جولد»، عن الخطة التوسعية خلال 2020، والتى تتضمن التجهيز لطرح أسهمها بسوق الأوراق المالية خلال النصف الثانى من العام.

وتعمل «إيجيبت جولد» فى صناعة الحلى والمجوهرات بالسوق المصرية، بحصة تصل – وفقاً لها – لنحو %30 وحجم أعمال سنوى يبلغ 11 مليار جنيه، وتمتلك مصنعا لإنتاج الفضة بطاقة إنتاجية 150 كيلو شهريا، وآخر لإنتاج الذهب بقدرة ألف كيلو، ومن الألماس 1000 قيراط.

وأضاف نصار أن المجموعة دشنت مصنعا جديدا لإنتاج السلاسل الذهبية باستثمارات إجمالية تصل إلى 100 مليون يورو (ما يعادل مليار و750 مليون جنيه)، وذلك على مساحة 120 ألف متر فى إطار خطتها التوسعية.

وفى سياق متصل، قال نصار إن مجلس إدارة المجموعة بصدد مخاطبة الحكومة رسميا لطلب شراء كامل حصة مصر من الذهب المستخرج من منجم السكرى والبالغة 15 طنا سنويا، بهدف التوسع فى الصناعة والتوجه نحو تصدير المشغولات الذهبية.

وأضاف أن الخطة التوسعية تتضمن تعزيز العمل بمجال التعليم الصناعى عبر إنشاء 5 مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية، وطول قطاع التعليم العالى من خلال تأسيس أكاديمية خاصة لصناعة الحلى والمجوهرات.

وأشار إلى أن «إيجيبت جولد» تخطط خلال العام الجارى لدخول قطاع التنقيب عن الذهب، وتترقب طرح وزارة البترول والثروة المعدنية للمزايدات لتكون من أوائل المتقدمين.

جدير بالذكر أن «إيجيبت جولد» تأسست عام 1935، وتضم المجموعة تحت مظلتها 6 شركات هى إيجيبت جولد لإنتاج المشغولات الذهبية، وإيجى ديموند لتجارة اﻷلماس الجملة، وإرم للمجوهرات الماسية، وبى تى سى لتجارة السبائك والجنيهات الذهبية، وإيجى سيلفر للمشغولات الفضية، وإيجى كونسبت للتغليف والديكورات.