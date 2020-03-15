إيجيبت جولد تدعو لشراء المنتجات المحلية لدعم الاقتصاد ضد تداعيات «كورونا»

دعت مجموعة إيجيبت جولد المستهلكين لشراء المنتجات محلية الصنع ، لدعم الاقتصادي المحلي في ظل التداعيات السلبية لتأثيرات فيروس كورونا .

إيجيبت جولد تشدد على أهمية تكاتف الحكومة والمصنعين والتجار والمستهلك لدعم المنتج المصري

وأكد مصطفى نصار رئيس مجلس إدارة ايجيبت جولد ومؤسس مبادرة «مصر تستطيع .. اشتري المصري» أهمية دور المستهلك خلال المرحلة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وأثرها على الاقتصاد المصري.

وشدد نصار على أهمية تكاتف الحكومة والمصنعين والتجار والمستهلك لدعم المنتج المصري.

وأوضح رئيس مجلس ادارة ايجيبت جولد، أن تدشين المجموعة لمبادرة مصر تستطيع .. أشتري المصري ، تعمل على مسارين ، أولهم مسار قصير الأجل لمدة شهر لمواجهة التداعيات السريعة للاقتصاد المصري التي سيتسبب بها فيروس كورونا.

أما المسار طويل الأجل فيمتد لستة أشهر يتخللهم مواسم شرائية بينها مواسم أعياد الربيع وعيد القيامة و شهر رمضان و عيد الفطر، بحسب نصار.

وأوضح “نصار” أن الحكومة المصرية لن تتأخر عن تقديم الدعم الكامل للمبادرة واحتضانها لما لها من أفادة للاقتصاد المصري خاصة بعد اجتماع الحكومة يوم 12 مارس وإعلانها تقديم كافة سبل الدعم لتشجيع المنتج المحلي.