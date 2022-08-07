«إيجيبت جرين سكوير» للأثاث تضيف خط إنتاج جديد فى الإسكندرية

بدأت شركة «إيجيبت جرين سكوير» للأثاث فى إنشاء خط إنتاج جديد فى مصنعها بمدينة الإسكندرية، بهدف إنتاج مستلزمات ومكونات تدخل فى تصنيع منتجاتها من الأثاث والنجف والتحف ولوازم الديكور بدلًا من استيرادها من الخارج، وفق ما صرح به أحمد مبروك المدير العام للشركة.

وقال «مبروك» الذى يشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية لدى الغرفة التجارية بالإسكندرية لـ «المال»إن خطة شركته تشمل إنتاج منتجات من المعادن والنحاس والإكسسوارات و المقابض المحلية.

ويقع مصنع الشركة على مساحة 1000 متر مربع بمنطقة مينا البصل.

وأضاف «مبروك» أن هذا القرار يستهدف تخفيض %40 من تكلفة الخامات المستوردة التى تدخل فى الإنتاج مقارنة مع سعرها الحالى، فضلا عن توفير جهد لتلبية متطلبات بعض الإجراءات الاستيرادية المُطبقة فى الفترة الراهنة.

ورفض الإفصاح عن التكلفة التقديرية للخط الجديد حاليًا فى ظل تغير أسعار بعض الخامات، لكنه أكد أنه سيضاف إلى ثلاثة خطوط إنتاج قائمة أخرى بالفعل بمصنع الشركة .

كان «مبروك» صرح سابقًا بأن شركته تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجاتها فى بعض دول شرق أوروبا مثل رومانيا وبولندا، فضلاً عن الوصول إلى عدد من البلدان الأفريقية مثل تنزانيا، ورواندا، وكوت ديفوار، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة ستساعد على زيادة حجم صادراتها.

وأضاف أن شركته تصدر منتجاتها من الأثاث والنجف حاليا إلى 15 دولة أبرزها فرنسا وإسبانيا، والدنمارك، والنرويج، والسويد، وتايلاند وفيتنام ، والإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية.