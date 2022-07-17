«إيجيبت جرين سكوير» تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا وشرق أوروبا

قال أحمد مبروك، المدير العام لشركة «إيجيبت جرين سكوير» إنها تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجاتها فى بعض دول شرق أوروبا مثل رومانيا وبولندا، فضلاً عن الوصول إلى عدد من البلدان الأفريقية مثل تنزانيا، ورواندا، وكوت ديفوار، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة ستساعد على زيادة حجم صادراتها.

وأضاف لـ«المال» أن الشركة تصدر منتجاتها من الأثاث والنجف حاليا إلى 15 دولة منها دول آسيوية وأوروبية، أبرزها فرنسا وإسبانيا، والدنمارك، والنرويج، والسويد، وتايلاند وفيتنام ، والإمارات، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع إنها تبيع منتجاتها عبر وكلاء لها، مشيرًا إلى أن لديها 10 وكلاء وموزعين فى عدد من الدول الأوروبية وفى جنوب شرق آسيا وفى الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت إلى أن مصنعها لإنتاج الأثاث والنجف يقع على مساحة 1000 متر مربع بمنطقة مينا البصل.