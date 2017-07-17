إيجيبت تراست تستهدف معدل نمو 35%

المال ـ خاص:تستهدف الشركة المصرية للتوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات "إيجيبت تراست" تحقيق 35 % نمواً فى مبيعاتها بالسوق المحلية، قبل أواخر 2017 مقابل 20 % بالوقت الراهن، كما تعتزم تأسيس مكتبين لها بالسوقين السعودية والكويتية فى 2019.وقال محمد كيوان، المدير التنفيذى للشركة، إن "إيجيبت تراست" هى

المال ـ خاص:

تستهدف الشركة المصرية للتوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات “إيجيبت تراست” تحقيق 35 % نمواً فى مبيعاتها بالسوق المحلية، قبل أواخر 2017 مقابل 20 % بالوقت الراهن، كما تعتزم تأسيس مكتبين لها بالسوقين السعودية والكويتية فى 2019.

وقال محمد كيوان، المدير التنفيذى للشركة، إن “إيجيبت تراست” هى إحدى الكيانات الثلاثة الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التوقيع الإلكترونى «E-Signature» فى مصر من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” إيتيدا ” بموجب القانون رقم 15 لسنة 2004، بجانب «مصر المقاصة» و«sns».

وكشف لـ ” المال ” عن إجراء مفاوضات مع شركتى تأمين، ومجموعة صناعية كبرى لتفعيل تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى لديها، كما تبحث أيضا تطبيق الأمر ذاته على شريحة المحمول “SIM CARD ” الخاصة بأحد المشغلين.

ونوه بأن الشركة تخطط لإصدار 5 آلاف شهادة توقيع إلكترونى قبل نهاية العام الحالى مقارنة بـ 2000 شهادة خلال العام الماضى، لقطاعات التأمين والبورصة والبنوك، مقدراً عدد موظفيها بنحو 25.

وأضاف أن رأسمال الشركة يبلغ 40 مليون جنيه، لافتا إلى أن “إيجيبت تراست” تواصلت خلال المرحلة الماضية مع مسئولى هئية الاستثمار بشأن تطبيق التوقيع الإلكترونى فى خدماتها، ولكنها طالبت بمهلة إضافية لاستكمال ميكنتها أولاً.

ولفت إلى أن قانون التوقيع الإلكترونى يسعى إلى القضاء على الفساد فى جهات الدولة، عبر الفصل بين مقدم الخدمة ” الموظف ” ومتلقيها ” المواطن ” من خلال ميكنة الخدمات الحكومية، ووضع ضوابط وقواعد للحوكمة.

واعتبر أن خدمات التوقيع لاتزال غير مفعلة بالشكل المرجو حتى الآن، نظراً لعدم تطوير الخدمات إلكترونياً ومنها السجل التجارى، والشهر العقارى، والأحوال المدنية، والمرور.

واستنكر إلغاء القرارات الخاصة بتفعيل التوقيع فى سوق المال، مضيفا أن الشركات تنتظر آليات تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد بشأن اعتبار التوقيع الإلكترونى أحد إجراءات تأسيس الشركات على غرار نموذج دبى.

وحول تأثير المتغيرات الاقتصادية على أداء الشركة، لفت إلى أن تعويم الجنيه وزيادة أسعار الكهرباء تسبب فى ارتفاع تكاليف التشغيل للنصف، مبينا أن الشركة لا تلجأ إلى الاقتراض البنكى.

يذكر أن سعر صرف العملة الأمريكية شهد تذبذب واضحا صعودا وهبوطا، بعد تحرير صرف سعر الجنيه فى 3 نوفمبر 2016، ليرتفع إلى 18 جنيها بأغلب البنوك مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم، ويستقر حالياً عند 17 جنيها.

ورفعت الحكومة مؤخرا أسعار الكهرباء لجميع الشرائح التجارية، لتكون محاسبة الشريحة الأولى (100كيلووات) بقيمة 45 قرشا للكيلووات، بدلًا من 35، و84 قرشًا للشريحة الثانية، حتى 250 كيلووات مقابل 69، و الثالثة 600 كيلووات، 96 قرشًا، بدلاً من 69، والرابعة حتى 1000 كيلووات، 135 قرشًا، بدلا من 96، والخامسة التى تستهلك أعلى من 1000 كيلووات، 140 قرشًا، بدلا من 96.

وعلى صعيد تأمين المعاملات المالية، أكد “كيوان” أن عملاء الشركة لم يتأثروا بهجمات ” رانسموير ” الأخيرة، نظراً لأن التوقيع الإلكترونى يوفر مزايا أبرزها التأمين والحجية القانونية، كما تعتبر “إيجبيت تراست” الوكيل الحصرى لشركة “سيمانتك” العالمية لتأمين المواقع الإلكترونية.

يذكر أن يونيو الماضى شهد هجمات تستهدف البنوك والمطارات تعرف باسم “petya” وتعتبر الثانية من نوعها التى يشهدها العالم فى غضون أقل من شهر تقريبًا، إذ تسبَّب فيروس “wanna cry” خلال مايو فى سرقة بيانات نحو 300 ألف جهاز حاسب آلى عالميًّا من خلال استغلال ثغرة أمنية فى برامج تشغيل “ويندوز إكس بى” تُعرف باسم “MS17-010”.

ويطلب “petya” من ضحاياه دفع فدية 300 دولار أونلاين فى صورة عملة البيتكوين، ويقوم الفيروس بتشفير الملفات من البرامج الشهيرة، مثل مستندات وورد والملفات المضغوطة وملفات “باوربوينت” وصفحات “الويب asp” و”php ” والكتب الإلكترونية” pdf ” وقواعد البيانات.

وشدد على ضرورة تفعيل خدمات التوقيع الإلكترونى عبر المحمول، أو بطاقات الرقم القومى الجديدة، وهو مشروع متوقف لسنوات طويلة أو الإثنين معاً، لافتا إلى أهمية توافر ملايين التوقيعات الإلكترونية على غرار التجارب المتقدمة، مثل السعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان وتونس والسودان ونيجيريا.

كان المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، قد أعلن عن مشروع بطاقة الرقم القومى الذكية، منتصف 2014، بهدف دعم المجتمع الرقمى بين قطاعات الدولة، وربط قواعد بيانات المواطنين فى مجالات الصحة، والتعليم، والتموين إلكترونياً، عبر إصدار 50 مليون بطاقة رقم قومى ذكية حتى 2020.

وبدأت “إيجيبت تراست” نشاطها بالسوق المصرية عام 2000 بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة.

