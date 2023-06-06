«إيجيبت أسيستانس» لخدمات مساعدات الطريق تستهدف 130 ألف مشترك العام الحالى

تستهدف شركة إيجيبت أسيستانس -العاملة فى خدمات مساعدات السفر والطريق- زيادة عدد المشتركين لديها إلى 130 ألفا خلال العام الحالى.

كشف محمد عصام، مدير عام “إيجيبت أسيستانس”، أن عدد المشتركين فى خدمات مساعدات الطريق لديها بلغ 110 آلاف العام الماضى، وتخطط لتحقيق نمو بنسبة 18.2%.

وأشار إلى أن شركته تقدم خدمات مساعدات الطريق لمشتركى شركة “اتصالات”، وكذلك الشريك الحصرى لعملاء “مرسيدس” فى مصر، لافتا إلى تعاقدها مع 3 كيانات تعمل فى قطاع التأمين، هي: “رويال” و”أورينت” و”وثاق”.

وأوضح أن التعاقد مع شركات التأمين يستهدف عملاء “السيارات”، مشيرا إلى أن خدمات مساعدات الطريق متوفرة على مدار 24 ساعة يوميا وطوال أيام الأسبوع، وليست مرتبطة بمواعيد عمل هذه الكيانات، وتتضمن مزايا مثل إمكانية توصيل الركاب من مكان الحادث إلى البيت، وإرسال سيارة إسعاف.

ولفت إلى أن خدمات مساعدات الطريق تشمل كذلك إعادة السيارة للطريق المعتاد عبر قطرها فى حالة انقلابها أو صعوبة عودتها بسهولة، بجانب توصيل الوقود فى حالة نفاد الوقود، وشحن البطارية، فضلآ عن استبدال الإطار، وغيرها.

وكشف أن «إيجيبت أسيستانس» تقدم خدماتها فى نشاط مساعدات الطريق لقائدى السيارات عبر تطبيق «معاك» فى حين تعاقدت مع 500 مقدم خدمة على مستوى الجمهورية لتغطية جميع أعمالها.

وأضاف أن شركته جزء من مجموعة «إنترناشيونال أسيستانس جروب» والتى تضم 120 شركة تابعة فى 70 دولة على مستوى العالم، وتخدم سنويا 624 ألف حالة على مستوى العالم فى نشاط مساعدات السفر.

ولفت إلى أن المجموعة متعاقدة مع 235 ألف مقدم خدمة عالميا فى نشاطى مساعدات السفر والطريق، ويتولى فرع المجموعة بالقاهرة خدمة عملائها فى كل من مصر والإمارات وتونس والمغرب والأردن.