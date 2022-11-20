«إيجيبت أسيستانس» تتفاوض مع 3 شركات فى نشاط مساعدات السفر

تتفاوض شركة «إيجيبت أسيستانس» مع 3 شركات تأمين للعمل معها فى نشاط مساعدات الطريق.

كشف محمد عصام، مدير عام «إيجيبت أسيستانس»، أن القائمة التى يتم التفاوض معها تضم كلا من: «ثروة» و«وثاق» و«مصر للتأمين التكافلى».

وأضاف عصام أن «إيجيبت أسيستانس» بدأت مزاولة نشاط مساعدات الطريق عام 2015 ويبلغ عدد مشتركيها حاليا نحو 100 ألف، لافتا إلى تعاقدها مع شركتى «رويال» و«أورينت» للتأمين لتقديم خدماتها.

ولفت إلى أن شركته تعاقدت أيضا مع بعض مصنعى السيارات الذين لديهم عملاء فى مصر، ومنها «مرسيدس»، ويتم توفير الخدمة ضمن الضمان، كما توفر خدماتها لحاملى بطاقات «فيزا».

وأوضح أن من أبرز الجهات المتعاقد معها كذلك منذ سنوات شركة «اتصالات مصر»، مما يتيح لعملاء الأخيرة الاستفادة من خدمات مساعدات الطريق.

وكشف مدير عام «إيجيبت أسيستانس» أن شركته تستهدف زيادة عدد عملائها فى نشاط مساعدات الطريق بنسبة %25 خلال العام المقبل ليصل إلى 125 ألف مشترك من خلال تطبيقها «معاك».

وأكد أن الشركة تسعى لتقديم خدمات جديدة لعملائها، مثل إمكانية المساعدة حال تعرض سيارة العميل لعطل أسفل منزله، أو احتياجه إلى وقود، أو شحن البطارية، أو تغيير إطار، وتقديم بعض الاستشارات الطبية عبر الهاتف أو الفيديو كونفرانس.

وكشف أن الحصة السوقية للشركة فى نشاط مساعدات الطريق تصل- فى تقديره- إلى %25 وأنها تحتل المركز الثانى بين الجهات العاملة فى نفس المجال.

وتعمل شركة «إيجيبت أسيستانس» فى أنشطة مساعدات السفر ومساعدات الطريق وتقديم الاستشارات للموظفين، وبدأت فى مصر منذ عام 2003، وهى تعد جزءا من مجموعة «إنترناشيونال أسيستانس جروب»، والتى تمتلك 120 كيانا تابعا فى 70 دولة على مستوى العالم. ويتولى فرع المجموعة بالقاهرة خدمة عملائها فى كل من مصر والإمارات وتونس والمغرب والأردن.