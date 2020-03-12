اتصالات وتكنولوجيا

«إيجيبت أسيستانس» تتفاوض مع «أوبر» لتقديم «توصيلة» لعملائها

فى حال تعطل سيارة العميل
الشاذلي جمعة 9:39 ص, الخميس, 12 مارس 20 9:39 ص, الخميس, 12 مارس 20

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تتفاوض شركة «إيجيبت أسيستانس» لخدمات مساعدات الطريق والسفر مع شركة «أوبر» بهدف توفير «توصيلة» لعملائها فى حالة تعطل سياراتهم على الطرق.

كشف محمد عصام، مدير عام «إيجيبت أسيستانس»، أن الخدمة الجديدة ستقدمها الشركة من خلال التطبيق الإلكترونى «معاك»، لطلب سيارة لتوصيل العميل أو أحد المرافقين معه حال تعطل سيارتهما.

وأوضح عصام أن هناك ضوابط لهذه الخدمة، أهمها ألا تزيد مسافة التوصيلة على 50 كم مربع من مكان تعطل سيارة العميل.

وأشار إلى أن الشركة تقدم عدة خدمات أخرى، مثل قطر السيارة لأقرب ورشة صيانة، وإصلاح وتغيير الإطار والبطارية، والمد بالوقود على الطريق.

وأضاف أن تطبيق الشركة على المحمول يتيح خدمات عديدة للمشتركين، وفى حال واجه العميل أى مشكلة على الطريق فى جميع أنحاء الجمهورية فإنه يوفر له إمكانية استقدام ونش عبر التطبيق، ويحدد الموقع الخاص به ويتم قطر سيارته إلى أقرب ورشة إصلاح وصيانة، أو إرسال إطار وتركيبه فى حالة حاجة العميل لذلك، أو تزويده بالوقود.

وتعمل «إيجيبت أسيستانس» فى السوق المصرية منذ عام 2003، ويتكون هيكل مساهميها من مجموعة مستثمرين أتراك؛ وعلى رأسهم سلشوك تيفتيك، وتتبع المجموعة الأم التى تعمل فى تركيا من خلال فرعى أسطنبول وأنطاليا بجانب فرع فى موسكو بروسيا، إضافة إلى فرعها فى القاهرة.

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بقلم الشاذلي جمعة

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