إيجيبتكو تشارك في المؤتمر الدولي التاسع لدول البحر المتوسط

المال ـ خاص:

كشف الدكتور ياسر فخر الدين المدير التنفيذي لشركة ايجيبتكو، أول شركة وطنية متخصصة في مجال صناعات الحفر وضخ الأسمنت في آبار البترول، ستقوم الشركة بجذب استثمارات جديدة في قطاع البترول تقدر بحوالي 800 مليون دولار من خلال تعاقدات واتفاقيات تم توقيعها مع عدد من الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في قطاع تصنيع الاسمنت والكيماويات المساندة لعمليات حفر وصيانة الابار بترخيص من شركات دولية مرموقة وستقوم الشركة بإعادة تأهيل خطوط انتاج قائمة لإنتاج ما سبق وكذلك انتاج الاسمنت البورتلاندي المخصص لتبطين ابار البترول بترخيص دولي من كبري شركات إنتاجه.

وتوقع فخر الدين نموا كبيرا في قطاع البترول خلال السنوات القادمة تبدأ بشائره مع بداية 2019، وذلك من خلال رؤية مصر الاستراتيجية في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، بما تمتلكه من بنية أساسية متطورة في هذا القطاع، مؤكدا ان النجاحات الكبرى التي حققتها مصر في مجال اكتشافات الغاز بالبحر المتوسط والتي كان اخرها حقل “ظهر” خير دليل على صحة الرؤية المصرية لمستقبل هذا القطاع. لافتا الى أن التقنيات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة التي تقدمها الشركة في مجال صناعة البترول بمصر والعالم ستوفر على الدولة أكثر من 400 مليون دولار.



وأوضح المدير التنفيذي لشركة ايجيبتكو ان الشركة ستشارك في المؤتمر والمعرض الدولي لدول حوض البحر المتوسط “موك” الذي يقام في الفترة من 17 إلى 19 أبريل 2018 بالإسكندرية، تحت رعاية كل من، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وعمدة مدينة راڤينا الإيطالية التي تستضيف النسخة التوأم من المؤتمر.



وأكد الدكتور ياسر فخر الدين أن الشركة حريصة على المشاركة في جميع الفعاليات والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية، التي تقدم أحدث التقنيات المستخدمة في مختلف قطاعات البترول والكشف عن الآبار والتي منها المؤتمر والمعرض الدولي لدول حوض البحر المتوسط “موك” الذي يلقى الضوء على الاكتشافات العالمية والإقليمية التي حققتها الشركات العاملة بحوض البحر المتوسط خلال الفترة الأخيرة، خاصة في البحث والتنقيب والإنتاج من المياه العميقة.



ووصف فخر الدين، المؤتمر بأنه منصة جيدة للتعريف بالفرص الاستثمارية بقطاع البترول في ظل النتائج الإيجابية التي تشير إلى أن مصر تتمتع بفائض كبير من الغاز في عدد من المناطق تتقدمها منطقة البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية، بالإضافة إلى تدعيم التعاون بين دول المتوسط، من خلال رؤية مصر الاستراتيجية في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة بما تمتلكه من بنية أساسية متطورة في هذا القطاع.



وأوضح فخر الدين، “إن فعاليات “موك” تمثل أيضا فرصة جيدة للترويج لحزمة الخدمات المتميزة وغير المسبوقة التي تقدمها ايجيبتكو في مجالات صناعة البترول وعلى رأسها، الإنجازات التي حققناها في تكنولوجيا سوائل الحفر، وتنشيط الآبار، والابتكارات التي توصلنا إليها والمتعلقة بمواد تنظيف الصخور بما يزيد من حجم الإنتاج بنسبة تصل إلى 25% “، لافتا إلى أن جميع الابتكارات تمت بأيدي مهندسين وخبراء مصريين، وداخل المعامل الخاصة التابعة لشركة “ايجيبتكو”.



جدير بالذكر ان النسخة التاسعة لـ “موك” يشارك بها أكثر من 200 شركة عالمية ومحلية من كبار الشركات العاملة في البترول تمثل دولا من أمريكا وأوروبا والشرق الأدنى. ومن المتوقع ان يتخطى عدد زائريه حاجز الـ 8 آلاف شخص، وهو يعد الموسم السياحي الأكثر رواجاً لمحافظة الإسكندرية حيث أن نسبة الإشغالات خلال فترة انعقاده تصل الى 100%.



وتعد شركة ايجيبتكو – التي انطلقت بالتزامن مع الدور المتزايد لقطاع البترول والغاز في الاقتصاد الوطني في أعقاب المشروعات الجديدة التي يتم الكشف عنها- كيانا اقتصاديا مصريا وطنيا يعمل داخل مصر وخارجها، وهي متخصصة في مجال تكنولوجيا سوائل الحفر والأسمنت وتنشيط الآبار. وتهدف الشركة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تسخير كل إمكانياتها رهن لقطاع البترول الوطني.

