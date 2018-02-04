إيجى هارت ترفض عرض استحواذ من علاج السعودية

❏ تفاضل بين الاقتراض والسندات لتمويل خططها التوسعيةالمال ـ خاصرفضت مجموعة مراكز إيجى هارت الطبية، عرضاً مقدماً من مجموعة علاج الطبية السعودية، للاستحواذ على %51 من رأسمالها، لتصبح بذلك أولى الصفقات التى تفشل الثانية فى إبرامها بالسوق المصرية، عقب استحواذها على عدة مستشفيات ومعامل طبية.وقالت مص

❏ تفاضل بين الاقتراض والسندات لتمويل خططها التوسعية

المال ـ خاص

رفضت مجموعة مراكز إيجى هارت الطبية، عرضاً مقدماً من مجموعة علاج الطبية السعودية، للاستحواذ على %51 من رأسمالها، لتصبح بذلك أولى الصفقات التى تفشل الثانية فى إبرامها بالسوق المصرية، عقب استحواذها على عدة مستشفيات ومعامل طبية.

وقالت مصادر مقربة من الصفقة لـ «المال» إن مسئولى «إيجى هارت وعلاج»، اتفقوا منذ 3 أشهر على بدء مفاوضات الاستحواذ، إلا أن الأيام القليلة الماضية، شهدت اتجاه مساهمى الأولى، لرفض العرض، لاختلاف الرؤى الاستثمارية.

ولفتت المصادر – فضلت عدم ذكر اسمها- إلى أن أخر تقييم لايجى هارت فاق 40 مليون جنيه، بما يدل على الفرصة الاستثمارية الجيدة بالمجموعة.

وتأسست المجموعة وفقاً لموقعها الاليكترونى عام 1999، من خلال مجموعة من الأطباء على رأسهم أحمد غالى، وأيمن صالح، وأحمد حجاب، بهدف إنشاء مركزاً تخصصياً لرعاية القلب، والأوعية الدموية، وتأهيل مرضى القلب، وعلاج السكر والمخ الأعصاب، وخلال السنوات التالية للتأسيس، أجرت المجموعة بعض التوسعات، شملت انشاء فرع بمستشفى النزهة، مركز جديد، بمستشفى الجولف، مكونا من 14 سريرا.

وأشارت المصادر إلى أن «إيجى هارت» مستمرة فى خططها التوسعية بالسوق المصرية، وتفاضل حالياً بين أكثر من آلية لتدبير التمويلات، منها اللجوء للاقتراض البنكى، أو طرح سندات، أو ضخ تمويلات ذاتية من المساهمين الحاليين.

جدير بالذكر أن علاج السعودية، اخترقت السوق المصرية عام 2011، من خلال الاستحواذ على مستشفى الأمل بالمهندسين، وخلال العام الماضى، تحركت بقوة لزيادة استثماراتها بالاستحواذ على مستشفيات ابن سينا، والإسكندرية الدولى، كما اقتنصت على %74 من شركة معامل كايرو لاب للتحاليل الطبية.

وتضم المجموعة عدة مستشفيات تحت الإنشاء، مثل العروبة بمصر الجديدة، والعقاد فى أسيوط، وفاروس بالإسكندرية، ومشرق فى الدقى، وتمتلك حالياً 400 سرير، كما أنها تخطط لإضافة 600 أخرى، وتعتزم إنشاء مستشفى للأورام باستثمارات 500 مليون جنيه، وتقدمت بعرض للاستحواذ على %25 من شركة تكنو سكان للأشعة.

يشار إلى أن «علاج»، تأسست عام 1994 فى المملكة العربية السعودية، بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، ولديها شركات تابعة فى السعودية، والإمارات، وقطر، والسودان.