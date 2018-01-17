إيجى ميد تعتزم افتتاح فرع فى طنطا

المال ـ خاصتعتزم شركة إيجى ميد «EGY-MED» للرعاية الصحية افتتاح فرع طنطا، منتصف العام الجارى، نتيجة زيادة المشتركين بالمحافظة، والوجه البحرى بشكل عام.قال حاتم الجمل، العضو المنتدب، إن الفرع الجديد تجهيزه وربطه بالسيستم بداية من الشهر الجارى، ليكون جاهزا للافتتاح منتصف العام.أشار إلى

المال ـ خاص

تعتزم شركة إيجى ميد «EGY-MED» للرعاية الصحية افتتاح فرع طنطا، منتصف العام الجارى، نتيجة زيادة المشتركين بالمحافظة، والوجه البحرى بشكل عام.

قال حاتم الجمل، العضو المنتدب، إن الفرع الجديد تجهيزه وربطه بالسيستم بداية من الشهر الجارى، ليكون جاهزا للافتتاح منتصف العام.

أشار إلى أن التوسع جغرافيا فى الصعيد تأجل، واتخاذ تلك الخطوة يرتبط بحجم الأرباح المحققة نهاية العام الجارى، التى تسخدم فى تمويل زيادة رأس المال والتوسع جغرافيا.

أوضح أن «إيجى ميد» تمتلك 5 أفرع فى محافظات، القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، وأن شركته تستهدف رفع عدد المشتركين إلى 120 ألف مشترك، مقابل 100 ألف، من خلال شبكة الشركة الطبية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

أكد أن شركته تستهدف إبرام عقود طبى جماعى، مع مختلف المؤسسات بهدف توفير العلاج لهم ولأسرهم، لافتآ إلى أن شركته لا تؤمن على الأفراد، إنما تدير العقود الجماعية، وتقبل الخطر فيها، لتطبيق نظرية الأعداد الكبيرة التى تخفف على العملاء ارتفاع أسعار التأمين الطبى، فضلًا عن ارتفاع تكلفة منتجات التأمين الفردى، وعدم قدرة الكثير من الأفراد التأمين على نفسهم، من موارده الذاتية بخلاف العقود الجماعية، التى تصدرها المؤسسة يكون فيها حصة كبيرة لصاحب العمل.

من المعرف أن «إيجى ميد » تعمل فى نشاطى تحمل مخاطر عقود الرعاية الطبية «RISK CARRIER»، التى تعرف «HMO»، والإدارة بنظام الطرف الثالث فى العملية التأمينية والمعروفة «TPA»، وتدير شركات مصر للتأمين «ومصر» لتأمينات الحياة لإدارة محفظتى الطبى بهما، وشركات تأمين كبرى أخرى من القطاع الخاص.