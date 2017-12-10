إيجى ميد تستهدف 143 مليون جنيه

المال – خاص تستهدف شركة «إيجى ميد « للرعاية الطبية، إجمالى حصيلة أقساط طبى 143 مليون جنيه، بنهاية العام المالى الجارى، بنسبة نمو سنوى-8 %10. وقال حاتم الجمل، العضو المنتدب للشركة، إن «إيجى ميد» حققت حصيلة أقساط طبى بقيمة 130 مليون جنيه، بنهاية العام المالى الماضى، مقا

المال – خاص

تستهدف شركة «إيجى ميد « للرعاية الطبية، إجمالى حصيلة أقساط طبى 143 مليون جنيه، بنهاية العام المالى الجارى، بنسبة نمو سنوى-8 %10.

وقال حاتم الجمل، العضو المنتدب للشركة، إن «إيجى ميد» حققت حصيلة أقساط طبى بقيمة 130 مليون جنيه، بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 120 مليونا للعام المالى السابق عليه.

وأضاف أن شركته حققت أقساطا تأمينية أقل من المستهدف بـ 5 ملايين جنيه، فقد كانت تستهدف أقساطا لاتقل عن 135 مليون جنيه، بسبب الظروف العصيبة التى مر بها القطاع الطبى ككل فى مصر العام الماضى، بعد ارتفاع سعر الدولار و تزايد معدلات التضخم.

ولفت إلى أن ارتفاع الدولار أدى إلى ارتفاع المستلزمات الطبية -40 %60 مما كبد شركات الرعاية الطبية خسائر كبيرة، منها تحمل الشركة لاستمرارية العقود السارية بالأسعار المتفق عليها عند التعاقد.

وأوضح أن شركته سددت تعويضات 125 مليون جنيه، بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 105 ملايين للعام المالى السابق عليه.

وأشار إلى أن شركته تخدم 90 – 100 ألف مشترك و لديها أكثر من 75 عقد رعاية طبية مع العديد من كبريات المؤسسات الإقتصادية فى مصر، أبرزها بنكى كريدى أجريكول والتنمية الصناعية والعمال.

ولفت إلى أن شركته تعمل فى نشاطى تحمل مخاطر عقود الرعاية الطبية «RISK CARRIER» والتى تعرف بـ «HMO» و الإدارة بنظام الطرف الثالث فى العملية التأمينية والمعروفة بـالـ «TPA» كاشفا عن تعامله مع شركتى مصر للتأمين «ومصر» لتأمينات الحياة لإدارة محفظتى الطبى بهما.