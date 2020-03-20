«إيجى ليس» للتأجير التمويلى تُفعل العمل من المنزل لمواجهة فيروس كورونا

فعلت شركة إيجى ليس للتأجير التمويلى الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث بدأت تفعيل العمل من المنزل.

70 % من الموظفين يعملون بالمنزل

وقالت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين بالشركة فى تصريح لـ”المال”، إن 70% من العاملين بالشركة يعملون حالياً من المنزل لمواجهة الفيروس، مشيرة إلى أن يتم التنسيق بين كافة العاملين حتى يسير العمل بالشركة بشكل جيد.

إلغاء البصمة

وأشارت إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس الشديد، لافتة إلى أنه تم إلغاء “البصمة”.

حصر الأقساط المؤجلة

فى سياق متصل، ذكرت “إسماعيل” أن الشركة ستنفذ كل قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرة الى انها ستبدأ تأجيل اقساط العملاء لمدة 6 أشهور، مضيفة: “نعمل الان على حصر قيمة الاقساط التى سيتم تأجيلها”.

وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، نهاية الأسبوع الماضى بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية لعملائها «مؤسسات وأفراد» لمدة 6 أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير.

مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا

وقالت “الرقابة المالية” فى بيان إن تأجيل الأقساط يأتى فى إطار خطة الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا المستجد، وما تتطلبه الفترة الحالية من تكاتف جميع مؤسسات الدولة للحد منها، بما يسهم فى تحسين بيئة الأعمال.

وكان «المركزى» قد أصدر تعليمات للبنوك قبل أيام بتأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، وتشمل القروض لأغراض استهلاكية وأيضاً العقارية للإسكان الشخصى، لمدة 6 أشهر دون عوائد أو غرامات إضافية، فى إطار تدابير لمواجهة فيروس كورونا.