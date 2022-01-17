«إيجى ليس» تفاوض بنكين للحصول على قرض بقيمة 400 مليون جنيه

تفاوض شركة «إيجى ليس» للتأجير التمويلى، المملوكة لبنك التنمية الصناعية، بنكين للحصول على قرض مشترك بقيمة 400 مليون جنيه.

وتوقعت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين بالشركة – فى تصريحات لـ«المال» أن تحصل «إيجى ليس» على التمويل خلال الربع الجارى، على أن يكون حصة كل بنك 200 مليون جنيه رافضة ذكر اسم البنكين.

وأضافت أن التمويل يهدف إلى تعزيز وجود الشركة بالقطاع المالى غير المصرفى، عبر فتح خطوط ائتمانية لتقوية محفظتها الكلية.

وأوضحت أن الشركة تستهدف توقيع عقود تأجير تمويلى بقيمة 750 مليون جنيه خلال عام 2022.

وأصدرت «إيجى ليس» سندات توريق بقيمة 750 مليون جنيه على أربع شرائح بآجال مختلفة، فى نوفمبر الماضى.

وتبحث شركة «مصر كابيتال» دور المرتب العام للإصدار، وشركة التعمير للتوريق دور المصدر، وبنك مصر أمين الحفظ، بينما تولى مكتب وحيد عبدالغفار مراقب الحسابات للإصدار.

وتتوزع الشرائح الأربع ما بين 75 مليون جنيه للشريحة الأولى بأجل 9 شهور، والثانية 76 مليونا بأجل 13 شهرا، والثالثة بنحو 424 مليونا بأجل 37 شهرا، والرابعة بنحو 176 مليونا على مدار 48 شهرا.

وتركز الشركة على قطاعات العقارات والمقاولات، التى تمثل %28 من إجمالى المحفظة، كما تُولى اهتمامًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى يستحوذ على حصة تجاوز %32.

وأعلن بنك التنمية الصناعية فى يوليو 2017 إطلاق الشركة برأسمال مدفوع 175 مليون جنيه، موزعا بواقع %99.9 للبنك، والباقى لصندوق العاملين.

وبلغ إجمالى قيم عقود شركات التأجير التمويلى العاملة فى السوق 65.212 مليار جنيه خلال العشرة شهور الأولى من 2021 مقارنة مع 42.590 مليار خلال الفترة ذاتها من 2020 بمعدل نمو قدره %53.1.