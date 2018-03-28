إيجى دايرى: نستهدف مبيعات بقيمة 315 مليون جنيه فى 2022

سمر السيد:قال أحمد نبيل، المدير العام لشركة "إيجي دايرى" العاملة فى مجال تصنيع المضافات الغذائية، إن الشركة تخطط الوصول بحجم مبيعاتها إلى 315 مليون جنيه فى عام 2022 ؛مقارنة بـ 120 مليون مستهدفة بنهاية 2018.وأضاف فى كلمته فى فعاليات المؤتمر الذى نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجا



سمر السيد:

قال أحمد نبيل، المدير العام لشركة “إيجي دايرى” العاملة فى مجال تصنيع المضافات الغذائية، إن الشركة تخطط الوصول بحجم مبيعاتها إلى 315 مليون جنيه فى عام 2022 ؛مقارنة بـ 120 مليون مستهدفة بنهاية 2018.

وأضاف فى كلمته فى فعاليات المؤتمر الذى نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة صباح اليوم للترويج لمعرض “IBA ” للمخبوزات والحلويات المقرر أن ينعقد فى الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر المقبل بمدينة ميونخ الألمانية، أن حجم مبيعاتها سجلت زيادة فى الفترة من 2014 حتى 2017 نتيجة توسعها فى زيادة أصناف المنتجات.

وذكر أن الشركة بدأت تكثف إدارة البحوث والتطوير بها لإنتاج منتجات جديدة تواكب السوق بخلاف وضع دراسات للتوسع فى بعض الصناعات مثل المخبوزات والشيكولاته مع وضع دراسات تسويقية للمشاركة بالمعارض والفعاليات الدولية لعرض منتجاتها ، لافتاً إلى اشتراكها مؤخراً بمعرضين لعرض السلع الغذائية بافريقيا والخليج العربى .

وتابع: نأمل المشاركة فى معارض أوروبية فى عام 2020 لعرض منتجاتنا هناك.

