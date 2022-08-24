«إيجى جرين» تستهدف تصدير حاصلات زراعية بقيمة 150 مليون جنيه العام الجاري

تستهدف شركة إيجى جرين لتصدير الحاصلات الزراعية زيادة حجم مبيعاتها لتقارب 150 مليون جنيه خلال العام الجارى، مقارنة بحوالى 100 مليون جنيه العام الماضى، وفقا لتصريحات أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال».

وكشف السبكى أن «إيجى جرين» تعتزم ضم أنواع جديدة من المحاصيل الزراعية التى تقوم بتصديرها للخارج، أبرزها «البصل الأخضر»، والذى سيتم البدء فى تصديره إلى ألمانيا وإنجلترا فى شهر أكتوبر المقبل.

وقال إن الشركة تعمل وفق خطة طموح لزيادة حجم مبيعاتها للضعف على مدار الثلاثة أعوام المقبلة، تتضمن عدة محاور، أبرزها زيادة معدلات التسويق خارجيا، وتحسين الجودة، وإضافة منتجات جديدة لصادراتها.

وأضاف السبكى أن الشركة لديها خطوط إنتاج وتعبئة مجهزة وفقا لأحدث الإمكانيات، وتصدر العديد من الخضروات الطازجة مثل الموالح والعنب والفراولة.

من جانب آخر، كشف السبكى أن شركته تستهدف اقتحام عدة أسواق جديدة بمنتجاتها، أبرزها جنوب أفريقيا والسنغال ونيجيريا.

وأكد السبكى أن هناك عدة تحديات حالية أمام التوسع فى صادرات الحاصلات الزراعية أبرزها ارتفاع أسعار الشحن البحرى للضعف، بجانب تباطؤ سلاسل الإمدادات ، معربا عن أمله فى دعم الحكومة وسرعة سداد مستحقات المصدرين فى أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى لهم التغلب على تلك التحديات وزيادة صادراتهم.

وووفقا لأحدث تقارير المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فقد ارتفعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال النصف الأول من الموسم التصديرى 2022/2021 لتسجل نحو 1.25 مليار دولار فى مقابل 1.131 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2021/2020 بنمو قدره %10.5.

وسجلت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية للدول الأوروبية، بخلاف دول الاتحاد الاوروبى، خلال تلك الفترة نحو 399 ألف طن، بقيمة 285 مليون دولار، مستحوذة على %23 من إجمالى قيمة الصادرات.

وسجلت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبى نحو 265 مليون دولار من خلال تصدير 302 ألف طن مستحوذة على %21 من إجمالى الكميات المصدرة و %16 من قيمة الصادرات.

وحققت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية لدول آسيا نحو 157 مليون دولار خلال الفترة من «سبتمبر 2021- فبراير 2022» من خلال تصدير 216 ألف طن.

وصدرت مصر حاصلات زراعية لدول أفريقيا بنحو 15 مليون دولار من خلال 22 ألف طن، ولدول الأمريكتين «الشمالية والجنوبية» وأستراليا نحو 18 ألف طن بقيمة 22 مليون دولار.

نرمين إبراهيم