إيجوث تضخ نصف مليار جنيه لتطوير الفنادق التاريخية

أحمد عاشور:قال شريف بندارى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، إنها تعتزم ضخ استثمارات بقيمة نصف مليار جنيه لتطوير عدد من الفنادق التاريخية التابعة لها خلال العام المالى المقبل (2018/2019).وأضاف - فى تصريحات لـ«المال» - أن مشروعات التطوي

أحمد عاشور:

قال شريف بندارى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، إنها تعتزم ضخ استثمارات بقيمة نصف مليار جنيه لتطوير عدد من الفنادق التاريخية التابعة لها خلال العام المالى المقبل (2018/2019).

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن مشروعات التطوير تركز على قصر «ميناهاوس» التاريخى فى الجيزة، وفندق ونتر بالاس فى الأقصر، متابعا أنه جار تدقيق الدراسات الفنية والمالية اللازمة للمشروعين لإجراء مفاوضات مع البنك الأهلى المصرى للمشاركة فى التمويل.

وأشار إلى أن من ضمن الاستشاريين المشاركين فى الدارسات مكتبى الدكتور على عبد الرحمن للاستشارات، والمهندسون الاستشاريون «إيهاف»، موضحا أنه جارالتنسيق مع وزارة الآثار للاتفاق على ملامح تطوير قصر «ميناهاوس».

وكشف أن شركته وضعت خطة أيضا لتطوير فندق «كوزموبوليتان» فى القاهرة، تبدأ خلال شهر ونصف، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها قبل نهاية العام المالى الجاري.

وأكد أن تطوير فندق «شبرد» يستحوذ على صدارة أولويات الشركة خلال الفترة المقبلة، من خلال الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص، ويلى ذلك فتح باب التفاوض لتطوير فندق «كونتيننتال» فى العتبة.

وكانت «المال» قد انفردت فى عدد 17 مايوالماضى، بالكشف عن أن المفاوضات التى تجريها الحكومة مع مستثمرين لتطوير فندق شبرد التاريخى، المطل على النيل، تتضمن ضم مبنى وزارة التجارة والصناعة، الملاصق له كتوسعات للفندق، بعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويتبع «إيجوث» 14 فندقا ومنتجعا سياحيا فى محافظات الجمهورية، بطاقة فندقية 3760 غرفة، منها فندق وكازينوماريوت عمر الخيام، وشبرد بالقاهرة، وميناهاوس بالجيزة، وهلنان فلسطين بقصر المنتزه بالإسكندرية، وسوفتيل ونتر بالاس بالأقصر، وفندق ليجند كتراكت بأسوان، بالإضافة إلى مطعم عائم.

وتساهم «إيجوث» فى 14 شركة مشتركة تعمل فى السياحة والفنادق والتنمية السياحية، باستثمارات دفترية 310 ملايين جنيه.

