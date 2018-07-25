«إيجوث» تحصل على موافقة «القوات المسلحة» لأول مشروع خدمى بجوار المتحف الكبير

■ بندارى: لا نية للمنافسة على طرح «الآثار» ونتجه للشراكة مع القطاع الخاص أحمد عاشورتتأهب الشركة العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» لإقامة أول مشروع خدمى على أراضيها الملاصقة للمتحف المصرى الكبير بعد حصولها على الموافقات اللازمة من القوات المسلحة باعتبارها إح

■ بندارى: لا نية للمنافسة على طرح «الآثار» ونتجه للشراكة مع القطاع الخاص



أحمد عاشور

تتأهب الشركة العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» لإقامة أول مشروع خدمى على أراضيها الملاصقة للمتحف المصرى الكبير بعد حصولها على الموافقات اللازمة من القوات المسلحة باعتبارها إحدى الجهات المشرفة على المنطقة.

وقال شريف بندارى رئيس «إيجوث» لـ«المال» إن المشروع سيتضمن اقامة جراج للسيارات وسلسلة محال تجارية لخدمة زوار المتحف المصرى الجديد، مضيفاً أن القوات المسلحة ستتولى ايضا الاشراف على الأعمال التنفيذية للمشروع من خلال اختيار الشركة التى ستنفذ أعمال الانشاءات.

وذكر بندارى أن شركته ستكتفى باستغلال أراضيها وجار اعداد التصميمات النهائية ولن تتنافس على إدارة الخدمات المحيطة بالمتحف والتى تم الاعلان عنها فى طرح عالمى منذ اسابيع.

وكانت «ايجوث» التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام قد أعلنت منذ عامين أنها وقعت على بروتوكول تعاون مع وزارة الآثار لاقامة المشروع وقال بيان صحفى وقتها إن عائد المشروع فى 10 سنوات يصل إلى 362 مليون جنيه.

وتابع أن «ايجوث» تميل فى الوقت الحالى لاستغلال محفظة الأراضى المملوكة لها أولا من خلال الشراكة مع القطاع الخاص قبل التوسع فى مشاريع جديدة.

وكانت وزارتا الاستثمار والآثار قد أعلنتا فى يونيو الماضي عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير، ويضم التخطيط له مساحات استثمارية شاسعة، تشمل مركزاً للمؤتمرات يسع ألف شخص، وصالة سينما حديثة.

ويضم الطرح أيضا مطاعم مطلة على الأهرامات، ومنطقة مفتوحة للمطاعم والكافتيريات، ومحال تجارية، ومكتبات، ومركزاً لتعليم الحرف والفنون التقليدية، ومبنى متعدد الأغراض، وحدائق، وساحات واسعة لإقامة الفعاليات الفنية، والثقافية، والأنشطة الترفيهية، ليصبح مجمع المتحف مقصداً ثقافيا، وحضارياً، وسياحياً، وترفيهياً جاذباً للسياحة المحلية والعالمية.