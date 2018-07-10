«إيجوث» تتفاوض مع «البنك الأهلى» لإحلال وتجديد فنادق تاريخية

- 844 مليون جنيه استثمارات مستهدفة للقابضة للسياحة- توفيق: تقييم شامل لجدوى المشاريع كل 6 أشهر.. والنظر فى تطوير «شبرد» و«مرسى علم» أحمد عاشور كشف شريف بندارى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، عن الدخول فى مفاوض

– 844 مليون جنيه استثمارات مستهدفة للقابضة للسياحة

– توفيق: تقييم شامل لجدوى المشاريع كل 6 أشهر.. والنظر فى تطوير «شبرد» و«مرسى علم»



أحمد عاشور



كشف شريف بندارى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، عن الدخول فى مفاوضات مع البنك الأهلى، لتمويل خطة إحلال وتجديد مشروعى «مينا هاوس» و«وينتر بالاس»، خلال العام المالى الجارى 2018/2019.

تستهدف «إيجوث» ضح استثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه، خلال العام المالى الجديد من إجمالى 844 مليون جنيه، استثمارات مستهدفة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، التى تمتلك «إيجوث».

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، عن أن مجلس إدارة الشركة القابضة يسعى لزيادة حجم استثماراته بنسبة %195، خلال العام المالى الجديد، مقارنة بالاستثمارات المحققة العام المالى 2016/2017.

تهدف الاستثمارات لاستكمال مشروعات التطوير والإحلال، والتجديد للأصول المملوكة للشركات، منها تطوير الفنادق التابعة لشركة إيجوث مثل مينا هاوس، وشبرد، وماريوت الزمالك، وفلسطين بالإسكندرية، ووينتر بالاس بالأقصر، وفندق سفير دهب التابع لشركة مصر للفنادق، إلى جانب تحديث فروع شركة مصر للسياحة وأسطول النقل السياحى، وفندقى رومانس وبورسعيد، وغيرها من المشروعات.

طالب هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إدارة الشركة القابضة بإجراء تقييم شامل لأداء المحفظة الاستثمارية خلال 6 أشهر، وضرورة تحديث دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية، منها دراسة الجدوى الخاصة، بمشروع تطوير فندق شبرد، ومشروع مرسى علم السياحى الفندقى.

جاء ذلك على هامش ترأس الوزير الجمعية العادية للقابضة للسياحة، واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية.

قال ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الشركة تستهدف بصورة مستقلة تحقيق إجمالى إيرادات تصل إلى 392 مليون جنيه، بنسبة زيادة نحو %62، عن المتحقق خلال العام المالى 2016/2017، وصافى ربح حوالى 269 مليون جنيه، بمعدل نمو%65 عن عام 2016/2017.

وفقًا لمشروع الموازنة، تستهدف الشركات التابعة للقابضة للسياحة، تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 2.806 مليار جنيه، بنسبة نمو%39 عن العام المالى 2016/2017، فيما يبلغ صافى الربح المستهدف 791.8 مليون جنيه بزيادة قدرها %55 عن المتحقق فى عام 2016/2017.

أشاد توفيق بمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، التى نفذتها الشركة القابضة فى شركات التجارة الداخلية التابعة لها، موجهًا بالاستمرار فى هذه التجربة الناجحة، مطالبا إدارة الشركة القابضة بالتنسيق مع الوزارة فى آليات تنفيذ قرار دمج شركات التجارة الداخلية الأربعة فى شركتين.

اعتمدت الجمعية العامة للقابضة للسياحة، قرار تشكيل مجلس الإدارة والصادر فى مارس 2018، ووافقت على قبول استقالة اثنين من أعضاء المجلس غير المتفرغين، هما مى عصفور، وهدير هلال، وتعيين عادلة رجب، دكتورة الاقتصاد بجامعة القاهرة، عضوغير متفرغ بمجلس إدارة الشركة القابضة، التى شغلت سابقًا منصب نائب وزير السياحة (2017-2018)، وعملت مستشارة اقتصادية لوزير السياحة لعدة أعوام، على أن تستكمل النصاب القانونى للمجلس لاحقًا.