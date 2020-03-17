«إيجوث» تتفاوض على 400 مليون جنيه قرضاً لتطوير فندق ونتر بالاس

ويقدم البنك %75 من التمويل كحد أقصى من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد، ويتحمل العميل %25.

تتفاوض الشركة المصرية للسياحة والفنادق «إيجوث» مع عدة بنوك للحصول على قرض بقيمة 400 مليون جنيه، تستغله فى خطة التطوير.

وأوضح شريف بنداري، رئيس مجلس الإدارة، أن التمويل الجديد يأتى لتطوير فندق ونتر بالاس، الذى يتكلف نحو 600 مليون جنيه، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى الخاصة بالقطاع السياحي.

ويبلغ العائد على تمويلات المبادرة %10 متناقصة، بأجل يصل حده الأقصى إلى 10 أعوام، وفترة سماح عامين متضمنة مدة سحب لا تزيد عن عام.

ويقدم البنك %75 من التمويل كحد أقصى من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد، ويتحمل العميل %25.

ووقعت «إيجوث» منذ أيام مع البنك الأهلى المصرى على قرض بقيمة 400 مليون جنيه، لتطوير قصر مينا هاوس، وتسعى للانتهاء منه خلال الربع الأخير من العام الجارى، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة تحقيقها صافى ربح قدره 430.1 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2018/ 2019، مقابل398.3 مليون جنيه فى العام السابق، فى حين تجاوزت إيراداتها 903 ملايين جنيه، مقارنة مع 691 مليوناً خلال فترة المقارنة.

ويتبع «إيجوث» 14 فندقاً ومنتجعاً سياحياً، بطاقة 3760 غرفة، بينها فندق وكازينو ماريوت عمر الخيام وشبرد بالقاهرة، وميناهاوس بالجيزة، وهلنان فلسطين بقصر المنتزه بالإسكندرية، وسوفتيل ونتر بالاس بالأقصر، وفندق ليجند كتراكت، ومطعم عائم بأسوان، وتساهم فى 14 شركة تعمل فى قطاعات السياحة والفنادق والتنمية السياحية، باستثمارات دفترية 310 ملايين جنيه.