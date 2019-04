إيجل كابيتال تستحوذ على حصة أبو هشيمة فى إعلام المصريين

محمد فتحى:





استحوذت شركة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية على حصة رجل الأعمال المصرى أحمد أبو هشيمة فى شركة إعلام المصريين، المالكة لشبكة قنوات “اون تى فى” وغيرها من الشركات والمؤسسات العاملة بمجالات الإعلام بمصر.

وقالت داليا خورشيد رئيس مجلس إدارة شركة إيجل كابيتال إن هذا الاستحواذ يمثل باكورة الصفقات الاستثمارية للشركة وهو ما يعكس اهتمامنا بذلك القطاع الاستراتيجى الذى يمس حياة المواطن بشكل يومى.

وأعلنت إيجل كابيتال عن تعيين المهندس أسامة الشيخ الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، بمنصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إعلام المصريين للتدريب والاستشارات الإعلامية.

وتضم مجموعة إعلام المصريين فى مجال الفضائيات شبكة قنوات ON والتى تضم قنوات ON E و ON Live و ON Sport، و ON Drama.

أما فى مجال الصحافة الإلكترونية فتضم موقع اليوم السابع والمواقع التابعة له، وموقع انفراد، وموقع دوت مصر، ودوت مصر TV، وموقع صوت الأمة، وموقع عين المشاهير، وفى مجال الصحافة المطبوعة تضم صحف اليوم السابع، وصوت الأمة، وعين، ومجلتى إيجيبت تودى وبيزنس توداى.



بالإضافة إلى عدة شركات أخرى مثل بريزنتيشن سبورت، كبرى شركات التسويق الرياضى والدعاية والإعلان بمصر والمنطقة، وشركة مصر للسينما، وشركة سينرجى للإنتاج، وسينرجى للاعلان، وشركة أى فلاى التى تقوم بالتصوير الجوى سواء للأحداث العامة أو الرياضية.

كما تملك شركة POD المتخصصة فى العلاقات العامة، وشركة هاشتاج المتخصصة فى السوشيال ميديا، وشركة سبيد المتخصصة فى التصميم والجرافيك والتسويق الرقمى، وشركة إيجيبشان أوت دور المتخصصة فى إعلانات الطرق، وشركة داينو المتخصصة فى مجال تنظيم الأنشطة التسويقية للشركات، وأكاديمية إعلام المصريين.