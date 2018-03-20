إيجل تُجهز شركة لأنظمة التأمين الطبي للقيد بورصة النيل

أحمد علي:تٌجهز شركة "إيجل" للاستشارات المالية ملف شركة متخصصة في إنشاء، وإعداد الأنظمة التكنولوجية الخاصة بشركات التأمين الطبي، للقيد ببورصة النيل خلال عام 2018.وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة "إيجل" للاستشارات المالية، إن شركته تعمل على إعداد ملف الشركة – التي رفض الكشف عن اسمها نظر

أحمد علي:

تٌجهز شركة “إيجل” للاستشارات المالية ملف شركة متخصصة في إنشاء، وإعداد الأنظمة التكنولوجية الخاصة بشركات التأمين الطبي، للقيد ببورصة النيل خلال عام 2018.

وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة “إيجل” للاستشارات المالية، إن شركته تعمل على إعداد ملف الشركة – التي رفض الكشف عن اسمها نظرًا للمنافسة بين الرعاة- حسب قواعد القيد بالبورصة.

وأضاف – في تصريحات لـ “المال” – أن رأسمال الشركة يبلغ نحو 4 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن “إيجل” تقوم حاليًا بمهام إعادة الهيكلة المالية، والإدارية للشركة، قبل التقدم بملفها للجنة القيد.

وأشار إلى أن الشركة محل القيد مملوكة لشخص واحد، مشيرًا إلى أن شركته ستدرس كيفية الطرح سواء، عبر زيادة رأسمال الشركة أو بيع جزء من الأسهم القديمة.

وتنص قواعد سوق المال على إلزام الشركات الراغبة فى القيد فى بورصة النيل، على ألا تقل نسبة الأسهم المراد طرحها عن 20 % من إجمالى الأسهم، مع احتفاظ كبار المساهمين بحصصهم فى الشركة لمدة تقارب العامين لضمان جديتهم.

وتقوم شركة “إيجل” للاستشارات المالية على تجهيز عملية طرح 20% من أسهم شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من قيد الشركة بجداول بورصة النيل.



